權利車拍賣難度高 警盼交部幫忙

高市警方打詐查扣高價500萬保時捷電動跑車，已保管10個月，車身覆蓋厚厚灰塵。（記者黃良傑攝）

記者黃良傑／專題報導

因南部贓證物庫入庫贓車大塞車，檢方想方設法因應，行政執行署也加快拍賣速度，藉此「消化」贓車騰出空間，但查扣的車輛不少是「權利車」，這些車因債權衍生拍賣爭議，司法機關欲幫被害人求償，也頗感無力。檢警調希望交通部也能加入打詐行列，儘速解決權利車衍生的問題，以免打詐成效大打折扣。

據了解，有檢察官得知贓證物空間不足，一邊偵辦案件，還一邊花時間勸說主嫌自行賣車，返還犯罪所得，以換取被害人原諒和解，進而審酌向法官求減刑度，同時也可減少大贓空間不足的壓力。

請繼續往下閱讀...

但大多數詐團核心分子拿著騙來的龐大資金，寧可聘僱陣容雄大的律師團，在偵查庭上進行攻防，也不願自行變賣豪車償還被害人，後續雙方又須在查扣車的拍賣問題，展開另一場攻防，打詐工作更顯艱辛。

據指出，有詐團專門利用權利車施詐，被查扣入庫準備拍賣時，卻因使用權利車的嫌犯非原車主，甚至還有設定抵押給銀行，產權、債權複雜，影響拍賣而動彈不得，消化速度不如預期，進而導致應入庫的查扣車大排長龍，也恐影響偵辦人員查扣權利車的意願和動力。

扣車助被害人減損 美意打折

此外，拍賣權利車難度高且複雜，原車主不是拒絕被拍賣，就是已經設定抵押給銀行，銀行必然主張拍賣所得，第一順位償還銀行的欠貸，被害人可獲償的金額因此減少，甚至拿不回來。

基層幹員積極查扣車輛，原本是要助被害人減損，若落得贓車遲遲無法入庫，還得分心保管充當「泊車小弟」，甚至面對日後壞損遭追究與求償，但若不扣犯罪所得，最終損害的是被害人權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法