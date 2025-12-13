打詐國家隊查扣豪車爆倉 南區贓物庫大塞車

南區大型贓物庫因打詐國家隊全力打詐，查扣車輛爆倉，造成入庫車大塞。（記者黃良傑攝）

記者黃良傑／專題報導

詐騙集團是全民公敵，他們詐吸百姓血汗錢，買豪車住豪宅，被害人報案冀望拿回被騙的錢止血減損，檢警調「打詐國家隊」拚命打詐、扣豪車，拍賣後回補被害人損失，但位於高雄前鎮區的南區大型贓物庫（俗稱大贓）空間，如今已出現車滿為患窘境。

扣車無處停 查緝單位保管壓力大

被扣的車輛因無法隨案移送入庫大贓，查緝單位只好暫時保管，但車越扣越多、越放越久，車身早已覆蓋厚厚灰塵，增加查緝單位保管壓力，以及未來拖吊、修車等處置費用，反而形成打詐包袱。警調憂心一旦拍賣犯罪不當所得減少，被害人冀望彌補被詐的錢財勢必隨之縮水。

請繼續往下閱讀...

據調查，僅高雄市刑警大隊今年迄今，查扣詐團犯罪所得的轎車，仍有十一輛豪車無法送入大贓，且數量還在增加，警方只能到處塞停，包括一輛高價五百萬元的保時捷電動跑車，今年三月查扣至今已近十月。

5百萬保時捷 扣10月無法入庫

這輛保時捷豪車是橋頭地檢署今年三月指揮高市刑大，追緝以楊姓、劉姓男子為首的假投資洗錢詐團，以「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞洲數位資產認證幣商」、 「亞灣認證幣商」等多個假幣商LINE帳號，詐騙至少七十二名被害人，不法所得近七千萬元，這輛保時捷至今仍無法送進南區大贓庫保管。

高雄地檢署也破獲一座大型水房，以洗錢水房帳務系統串接泰國、越南等國銀行人頭帳戶，為九州娛樂城等多個網站洗錢，洗錢金額高達五十三億元，同時查扣一輛市價三百多萬元的Toyota Alphard，自今年六月扣車至今同樣無法隨案入庫。

這些豪車面臨故障無法動彈壓力，以及拖吊、復原等額外費用，一旦遺失毀損還要扛賠償責任，還佔用許多官警、洽公停車位，但每次詢問大贓管理員，總得到一句「快了」回應，往往一等又過了三個月，仍無下文。

管理人員：排隊取號約百輛

專收查扣車輛的南區大型贓物庫，負責收受雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭及屏東等地方檢察署查扣車輛，庫區內可停放五百輛轎車，目前幾乎停滿，這一年來打詐查扣的汽車還在無奈等待入庫。

南區大贓人員表示，已對欲入庫的車輛予以取號登記，目前取號排隊約有一百號左右，即多達一百輛車排隊等候入庫。

庫區可停5百輛車 幾乎已滿

據了解，警調單位排等贓車入庫，既未抽牌也沒有編號，管理人員並未告知登記號次，各單位只能枯等通知，每隔三個月詢問一次，但都只獲相同答案「快了」、「沒地方」、「再等等」，一等就是快一年，結果仍是無法入庫，查緝人員只能無奈地慨嘆：「不知何時才能入庫！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法