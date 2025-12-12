親兒不肖 可預立遺囑救濟

民法有所謂「不肖條款」的救濟，即子女若對父母有重大虐待或侮辱行為，可透過「預立遺囑」方式聲明排除特定子女的繼承權，以保護自己與其他家庭成員權益。（記者余瑞仁攝）

無法斷絕親緣 有「不肖條款」

桃園市陳姓老翁因養子不務正業、四處舉債敗家，無奈向桃園地院家事法庭聲請宣告終止收養關係獲法官裁准。若事涉親生子女，因為具有血緣關係，法律上無法斷絕關係，唯一合法途徑是有他人收養，假如不肖子女已成年，收養途徑無異是緣木求魚，幸而民法上還有所謂「不肖條款」的救濟，即子女若對父母有重大虐待或侮辱行為，可透過「預立遺囑」方式聲明排除特定子女的繼承權，以保護自己與其他家庭成員權益。

為了維護人倫道義，民法規定直系親屬之間（親子之間）、夫妻之間、手足之間等關係，雙方互負扶養義務，實務上家家有本難念的經，不論子女不孝、啃老、敗家、家暴，或是長輩對子女不曾盡過撫養義務，年老後卻向子女要求應盡撫養義務，各式各樣的家醜鬧進法院家事法庭的案例不勝枚舉。

法界指出，扶養義務的本旨是希望親屬間互相照顧，若一方曾惡意遺棄、虐待他方，卻反過頭向他方請求扶養，確實不公平，因此民法設有允許減輕或免除扶養義務的機制。

律師陳志峯表示，上述情況的條件有三，一是因負扶養義務而不能維持自己生活；二是受扶養權利者曾對負扶養義務者、其配偶或直系血親曾故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為且情節重大；三是受扶養權利者曾對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務且情節重大。

排除繼承權 須注意特留分限制

陳志峯說，長輩動用不肖條款的「預立遺囑」聲明排除特定子女的繼承權，仍須注意不違反「特留分」的限制；被繼承人可以透過遺囑、書面或錄製影音方式，特別表示排除特定繼承人的繼承資格，可是「侮辱或重大虐待」的標準並非主觀認知，要由法院審酌客觀事實判斷，建議應預留家暴報案紀錄、保護令、驗傷證明等證據或有證人輔助，最好能先與律師諮詢討論後再進行。

