為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆翁捨身救人 家屬盼嚴懲毒駕／吸毒神智不清 撞進倒垃圾人潮

    2025/12/12 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    肇事車上找到喪屍煙彈。（資料照）

    肇事車上找到喪屍煙彈。（資料照）

    基隆市九日傍晚在南榮路發生毒駕肇禍事故，陳姓男子疑因吸毒神智不清，開車撞進正在倒垃圾的人潮造成多人受傷，一名七十三歲陳姓老翁為救人被撞進車底，送醫急救後，昨天凌晨不治，家屬相當悲慟，希望嚴懲毒駕者，遏止毒駕、酒駕再傷及無辜的人。

    警方調查，陳男當天晚間六時三十七分駕車行經基隆市南榮路時，疑因吸食毒品神智不清，撞及正在倒垃圾的民眾及環保局人員，其中清潔隊員有四人受傷送醫，警方在肇事的賓士車內起出「喪屍煙彈」，經毒品快篩確認為陽性，將陳男法辦。

    推開旁人救人 自已捲車底

    基隆市議員鄭文婷和當地安樂區定國里長徐寅禹表示，事發時民眾正在倒垃圾，陳男看到車子衝過來，把身邊的人推開，結果他自己被捲入車底，雖立即送醫，仍因傷重於昨天離世，家屬非常悲痛。

    陳翁的女兒表示，父親被送到醫院時，下半身就已經嚴重骨折，身體是歪的，一直喊痛呼救，醫護人員給予檢查、輸血和緊急手術，並實施兩次手術，最後仍回天乏術。

    熱心爸爸常幫鄰居倒垃圾

    陳女表示，到現在也沒看到監視器畫面，不知道到底發生什麼事爸爸就走了，她也是聽說爸爸為了救旁邊的人，推了他一把，結果自己被撞卡在車底。陳女說，爸爸是非常熱心的人，常幫鄰居倒垃圾，發生意外後很多鄰居打電話來關心。她認為，毒駕不只發生一次，最近已太多次，毀了很多家庭，希望政府重視毒駕及酒駕問題，嚴懲毒駕肇事者。

    基隆市日前發生轎車撞進倒垃圾人潮；73歲陳姓老翁為救人被撞進車底，送醫急救兩天後不治。（資料照）

    基隆市日前發生轎車撞進倒垃圾人潮；73歲陳姓老翁為救人被撞進車底，送醫急救兩天後不治。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播