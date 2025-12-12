基隆翁捨身救人 家屬盼嚴懲毒駕／吸毒神智不清 撞進倒垃圾人潮

肇事車上找到喪屍煙彈。（資料照）

基隆市九日傍晚在南榮路發生毒駕肇禍事故，陳姓男子疑因吸毒神智不清，開車撞進正在倒垃圾的人潮造成多人受傷，一名七十三歲陳姓老翁為救人被撞進車底，送醫急救後，昨天凌晨不治，家屬相當悲慟，希望嚴懲毒駕者，遏止毒駕、酒駕再傷及無辜的人。

警方調查，陳男當天晚間六時三十七分駕車行經基隆市南榮路時，疑因吸食毒品神智不清，撞及正在倒垃圾的民眾及環保局人員，其中清潔隊員有四人受傷送醫，警方在肇事的賓士車內起出「喪屍煙彈」，經毒品快篩確認為陽性，將陳男法辦。

請繼續往下閱讀...

推開旁人救人 自已捲車底

基隆市議員鄭文婷和當地安樂區定國里長徐寅禹表示，事發時民眾正在倒垃圾，陳男看到車子衝過來，把身邊的人推開，結果他自己被捲入車底，雖立即送醫，仍因傷重於昨天離世，家屬非常悲痛。

陳翁的女兒表示，父親被送到醫院時，下半身就已經嚴重骨折，身體是歪的，一直喊痛呼救，醫護人員給予檢查、輸血和緊急手術，並實施兩次手術，最後仍回天乏術。

熱心爸爸常幫鄰居倒垃圾

陳女表示，到現在也沒看到監視器畫面，不知道到底發生什麼事爸爸就走了，她也是聽說爸爸為了救旁邊的人，推了他一把，結果自己被撞卡在車底。陳女說，爸爸是非常熱心的人，常幫鄰居倒垃圾，發生意外後很多鄰居打電話來關心。她認為，毒駕不只發生一次，最近已太多次，毀了很多家庭，希望政府重視毒駕及酒駕問題，嚴懲毒駕肇事者。

基隆市日前發生轎車撞進倒垃圾人潮；73歲陳姓老翁為救人被撞進車底，送醫急救兩天後不治。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法