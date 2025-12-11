司法二審龍頭 司院副秘書長王梅英將接任

司法院內定由司法院副秘書長王梅英（見圖）升任高等法院院長，部分高分院和地院人事也將調整。（資料照）

因應高等法院院長高金枝預定明年二月退休，司法院內定由司法院副秘書長王梅英升任高等法院院長，另由台中高分院院長張國忠接任花蓮高分院院長，士林地院院長擬由最高法院法官邱璿如調任，新竹地院院長由最高法院法官朱瑞娟接任；司法院人事審議委會員預定本月十六日討論，應可順利過關。

司法院副秘書長遺缺

刑事廳長李釱任升任

此外，司法院副秘書長遺缺，確定由嫻熟刑事業務的刑事廳長李釱任升任，司法院指出，李除了審判工作表現佳，擔任刑事廳長三年多以來，參與多項重大法制工作備受肯定，因此出線；至於司法院刑事廳長一職，由最高法院法官、前憲法法庭書記官長許辰舟接任。

王梅英學經歷完整，台大法律系、德國幕尼黑大學法學碩士畢業，司法官班第廿九期結業；王曾任高等法院庭長、司法院司法行政廳長、最高法院法官、新北地院、台北地院院長等要職，去年十二月升任司法院副秘書長並代理秘書長，表現受到肯定。

本月十六日舉行的司法院人事審議委員會，亦將審議高院審判長邱忠義的職務監督案。此案源於連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利四億多元，累計刑期達卅年五月定讞，卻於發監前棄保潛逃，經查高等法院合議庭未延長科技設備監控鍾，且用「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，引爆爭議。

