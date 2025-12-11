為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    司法二審龍頭 司院副秘書長王梅英將接任

    2025/12/11 05:30 記者楊國文／台北報導
    司法院內定由司法院副秘書長王梅英（見圖）升任高等法院院長，部分高分院和地院人事也將調整。（資料照）

    司法院內定由司法院副秘書長王梅英（見圖）升任高等法院院長，部分高分院和地院人事也將調整。（資料照）

    因應高等法院院長高金枝預定明年二月退休，司法院內定由司法院副秘書長王梅英升任高等法院院長，另由台中高分院院長張國忠接任花蓮高分院院長，士林地院院長擬由最高法院法官邱璿如調任，新竹地院院長由最高法院法官朱瑞娟接任；司法院人事審議委會員預定本月十六日討論，應可順利過關。

    司法院副秘書長遺缺

    刑事廳長李釱任升任

    此外，司法院副秘書長遺缺，確定由嫻熟刑事業務的刑事廳長李釱任升任，司法院指出，李除了審判工作表現佳，擔任刑事廳長三年多以來，參與多項重大法制工作備受肯定，因此出線；至於司法院刑事廳長一職，由最高法院法官、前憲法法庭書記官長許辰舟接任。

    王梅英學經歷完整，台大法律系、德國幕尼黑大學法學碩士畢業，司法官班第廿九期結業；王曾任高等法院庭長、司法院司法行政廳長、最高法院法官、新北地院、台北地院院長等要職，去年十二月升任司法院副秘書長並代理秘書長，表現受到肯定。

    本月十六日舉行的司法院人事審議委員會，亦將審議高院審判長邱忠義的職務監督案。此案源於連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利四億多元，累計刑期達卅年五月定讞，卻於發監前棄保潛逃，經查高等法院合議庭未延長科技設備監控鍾，且用「審理單」替代裁定，以致檢方無法抗告，引爆爭議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播