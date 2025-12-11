為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中市前和平區長收回扣 林建堂要關了

    2025/12/11 05:30 記者張文川／台北報導
    台中市前和平區長林建堂向六家自來水工程得標廠商收回扣五八九萬元，判刑六年半定讞，近期將發監。（取自臉書）

    台中市前和平區長林建堂向六家自來水工程得標廠商收回扣五八九萬元，判刑六年半定讞，近期將發監。（取自臉書）

    前北市議員許富男

    收賄也確定關6年

    台中市前和平區長林建堂，二〇一四年由國民黨推薦當選民選的和平區長，二〇一八年以無黨籍身分當選，但連任後的第二年、二〇一九年間，向六家自來水工程得標廠商收回扣五八九萬元。高等法院台中分院將林判刑六年六月、褫奪公權五年；此外，前台北市議員許富男二〇〇三年收受再生瀝青廠商賄賂，護航圍標道路重鋪工程，高等法院認定犯收賄罪，因纏訟逾八年，依刑事妥速審判法減刑改判六年徒刑、褫奪公權三年。最高法院昨駁回二案上訴，兩案均告定讞，林、許確定將入獄。

    判決指出，林建堂於二〇一九年任和平區長期間，區公所要辦理自來水改善工程，指示清潔隊員謝震宇出面向六家得標廠商索取回扣，向設計監造標的得標廠商收取決標金額的十五％回扣、向工程施作標的得標廠商收取十％回扣，共收取五八九萬元。

    台中地院依七件經辦公用工程收取回扣罪，將林建堂判刑六年六月、褫奪公權五年，白手套謝震宇判刑六年、褫奪公權四年，沒收已繳回的共同犯罪所得五八九萬元賄款，二、三審均維持原判，全案定讞。

    許富男則是透過曾任他特助的北市府工務局養工處約聘技工蔡聰興（已殁），居間與瀝青營造業者達成期約，許則於二〇〇三年十二月在議會提案，以維護道路工程品質為由，要求養工處將投標規則改為廠商須檢附「再生瀝青許可證」，限縮投標廠商數及材質；廠商順利得標後，蔡聰興三度向得標廠商索討每噸一百元回扣，共收取共一〇五八萬元，與許富男平分。案件纏訟十九年，高院更二審去年改認定為收賄罪，並依速審法減刑改判六年，昨天定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播