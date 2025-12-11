撞死醫大生凶手 刑度略偏輕／酒駕10年內再犯 最重可判無期

吳叡旻今年三月酒駕、無照駕駛撞死陳姓醫大生，並將肇事的高檔商旅車撞爛（見圖），可見撞擊力道之大。（民眾提供）

洗車工吳叡旻酒駕撞死陳姓醫大生後肇逃，一審法院昨將吳男合併判刑十年，陳父得知結果後直言：「非常不滿意這樣的判決結果！」一條人命且是這麼惡性重大的酒駕肇事，最後只判十年，感嘆台灣法律對於酒駕肇事致死或酒駕的行為，刑責太輕，這樣的結果不但家屬無法接受，社會也無法接受，將和律師討論後再決定是否上訴。

陳父同時希望能修法提高酒駕刑度。有法界人士說，我國對於酒駕致人於死的處罰，若是初犯，法定刑為三年以上、十年以下有期徒刑，如果是十年內再犯的累犯，加重後可以判處五年以上、最重無期徒刑，並可併科最高三百萬元罰金，基此，台中地院將酒駕致人於死累犯合併執行十年，落點在法定刑度之內尚無爭議，但整體來看以及社會觀感，可說屬於「偏輕」的刑度。

陳父昨天聲淚俱下地表示，對家屬來說非常傷心難過，只判十年根本沒有公平正義可言，但是希望兒子的離開，可以對社會發揮影響和價值，希望未來酒駕的罰則可以提高，讓大家戒慎恐懼，不要再有酒駕行為。

爸爸盡力了…盼兒安心走

陳父說，前天開完庭從台中回台北的路上，自己跟天上的兒子說，為了幫你討公道，爸爸盡力了，不論結果如何，希望你都能安心的在另一個世界當快樂的小天使，也很感謝這輩子能有這麼乖又優秀的兒子。

陳父表示，一條二十二歲的年輕生命，因為酒駕肇事就這樣走了，連實現夢想、回饋社會的機會都沒有，卻只判了十年，因為國民法官的判決要翻案很難，陳父雖不滿意這樣的判決結果，但是否上訴會和律師討論後再決定，民事部分也會對吳男、車主與借他車的人提告求償。

