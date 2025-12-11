為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    酒駕累犯奪醫大兒命 一審判10年／主播父嘆：沒有公平正義可言

    2025/12/11 05:30 記者陳建志／台中報導
    吳叡旻（中）今年三月酒駕、無照駕駛撞死陳姓醫大生，一審被判刑十年。（民眾提供）

    台中市廿三歲洗車工吳叡旻今年三月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的廿二歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，陳父前天穿上兒子白袍、衣褲，用二千多字淚訴希望國民法官重判還兒子公道，吳男則道歉求輕判。台中地院國民法庭昨天宣判，將吳男酒駕致死累犯部分判刑九年、肇逃致死累犯判五年，兩罪合併執行十年；陳男父親得知無法接受，直斥：「沒有公平正義可言。」

    法官：自首減輕其刑

    中院表示，吳男坦承犯行，因犯罪被判處有期徒刑執行完畢，又在五年內再犯，構成累犯，因此加重其刑，但因至警局自首而減輕其刑，審酌其無照駕駛，且有多次交通違規逾期未繳納罰緩情形，並在酒後闖紅燈肇事撞死陳男，又畏罪逃逸，惡性甚大，依此做出判決。

    這起事故發生在今年三月八日凌晨，擔任洗車工的吳叡旻凌晨三點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車擔任外送員的陳姓醫大生，事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨五點多才投案，酒測值每公升〇．三七毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。

    公訴檢察官出庭時表示，酒駕致死、肇逃致死兩罪，建議量處八年至九年六月、四年至五年六月，應執行十年至十一年六月。公設辯護人主張，吳男犯後到派出所自首，符合自首減刑，且不構成累犯，建議兩罪量處六年四月、一年二月，應執行七年。

    擔任體育主播的陳男父親，於宣判前的前天出庭，悲痛表示無法原諒被告惡性的酒駕死及肇逃行為，強調「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑」，希望法院重判。

