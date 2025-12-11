自由日日shoot》用抖音、小紅書達一定時間 對中國好感增

陸委會副主委沈有忠說，歐美方面曾就中方背後的統戰目的分析，閱讀眾使用抖音與小紅書達到一定時間，會對中國有更高的支持率與好感。 （路透檔案照）

陸委會副主委引歐美分析

陸委會及司法部門發現中共介選新手法，是平時透過社群平台帳號以消費、折扣訊息培養台灣民眾閱聽習慣，選舉時就放出介選訊息。陸委會副主委沈有忠說，歐美方面曾就中方背後的統戰目的分析，閱讀眾使用抖音與小紅書達到一定時間，會對中國有更高的支持率與好感。

刑事局長期偵辦網路犯罪的警官表示，抖音、小紅書等網路平台，除詐欺犯罪問題外，也有國安與資安等疑慮，而且是中方進行長期認知作戰的管道，因為不少我國年輕人使用這些平台，比如抖音平台就出現過以AI變造的政治人物深偽影片，包括去年底以「柯建銘要覺醒了嗎？」為題的短影音，截取柯建銘記者會畫面，卻竄改發言內容，讓人以為柯講出「台灣在民進黨手裡可以說暗無天日」等無中生有之語等。

請繼續往下閱讀...

也有基層員警表示，確實有愈來愈多民眾經由抖音、小紅書這類平台，吸取消費、商品優惠等民生類訊息，等到有人在小紅書上網購發生糾紛、甚至被詐騙後找警方求助，因小紅書不會提供資料給我方，警方也無從介入處理這類案件。

刑事警察局統計數據顯示，今年至上月，小紅書平台涉詐件數有七五六件，以假網拍案類二八三件居首。

假網拍等案類，民眾多為內建（市集）交易平台進行聯繫，隨後詐騙集團會導引被害人使用LINE等通訊軟體進行後續聯絡，再引導被害人至7-11賣貨便、全家好賣+等平台賣場交易，交易期間，假買家會聲稱無法完成訂購等話術，傳送賣場假客服網址或LINE帳號，假冒客服以未開通金流服務、未簽署託運條款、未完成實名制認證等由，要求配合後續網路銀行轉帳進行驗證作業，讓被害人誤信而遭騙。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法