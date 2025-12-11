自由日日shoot》中國介選細緻化 上千假帳號藏抖音、小紅書日常

陸委會副主委沈有忠表示，中國介選不全以扭轉選舉結果為唯一目標。（記者劉人瑋攝）

距離明年十一月投票的九合一選舉已不到一年，陸委會副主委沈有忠昨天表示，陸委會及司法部門發現，現今中共介選已更加細緻，不少網路社群平台帳號平時打著消費、折扣訊息，讓許多國人培養出閱聽習慣，對帳號發放的內容產生親近與信任感，等到選舉時就開始放出介選訊息，此舉易讓閱聽眾沒有防備與抵抗力。

打著消費訊息 培養閱聽習慣

選舉時放出假訊息 防不勝防

沈有忠是在一場演講說到我方暫禁小紅書，主要是因為該社群軟體不配合我國法規及打詐時，提及中共的介選幾乎無所不在，且初步統計，「這類帳號有上千個，國民黨選舉時即已出力」，而且近年新的介選手法中，明顯發現中方有偏好的政治人物，努力為其拉抬聲勢。

請繼續往下閱讀...

沈有忠表示，中國是只要台灣有選舉就介入、不分藍綠或選舉規模，目的是只要能製作紛亂與話題，增加更多支持者即可。其中大選時以假民調影響投票行為，或是針對敵對政黨、候選人釋放假訊息，還有從我國第一屆總統大選時，中國試射飛彈這類的軍事恫嚇，是屬於傳統介選行為。

他指出，近年則是以金援綁樁基層選舉，還有許多帳號平時是以分享消費、折扣訊息為主，或是分享「中國大好河山」美好一面等較軟性的統戰手段，實則背後都有統戰目的，讓許多國人培養出閱聽習慣後，再於選舉時放出介選訊息。

沈有忠說，其實藍營黨主席大選時，趙少康就點出中共介選；而就陸委會觀察，以往人與人連結較強、都市化較弱地區最易受到影響，比如以村里長聯誼到中國為手段拉攏吸收，近年已有數起這類案件被司法單位偵辦。

至於政府對小紅書限流，是否也會對抖音採取相同作為？沈有忠說，抖音是新加坡公司，實施有難度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法