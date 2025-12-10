疑延遲找人 退休校長山難 領隊列被告交保

退休郭姓校長11月27日登玉山後四峰失聯，數日後尋獲遺體。 （高市消防局提供）

新北市郭姓退休校長挑戰玉山後四峰罹難，案情急轉直下，蔡姓領隊等人抵達山屋後，疑似遲延兩個小時始折返找人未果，錯失救人時機，橋頭地檢署昨天首度傳喚蔡姓領隊釐清案情，偵訊後諭令十萬元交保，正式改列被告，追究有無過失致死或遺棄致死等刑責。

據了解，六十二歲歲郭姓退休校長與友人等共七人，十一月廿七日攀爬挑戰玉山後四峰，從東小南山往鹿山前進玉山南峰途中，隊友發現郭男落後未跟上，一行人退回圓峰山屋等郭男，卻未見蹤影，不料就此失聯，趕緊通報申請搜救。

十二月一日清晨六點多，郭男失聯第四天，有山友在距離圓峰山屋一．二公里處三叉峰下方約廿公尺處，發現他倒臥樹叢旁，已明顯死亡，後由空勤總隊將遺體吊掛下山，並經警方報請橋頭地檢署相驗完畢，遺體交由家屬領回安葬。

檢警人員調查，郭男並未迷路或墜落山谷，而是被人發現陳屍在路旁草叢，蔡姓領隊等人抵達山屋後，疑似遲延兩個小時始折返找人未果，錯失救人時機，認為整起事故有必要釐清疑點。

昨天上午，檢方首度傳喚蔡男到案說明後，准予十萬元交保候傳，並正式改列被告。據悉，蔡男應訊時，矢口否認有延誤救援行動。

辦案人員調查，郭姓退休校長此次登山行程為期三天，花費七千元，蔡姓領隊有義務注意他的人身安全，案情後續發展，備受矚目。

