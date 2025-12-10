8大酷刑虐死2歲兒 狠父判關18年

8大酷刑虐死2歲兒，陳姓男子。國民法庭一審依故意對兒童傷害致死罪判處陳男十八年徒刑；案經上訴後，最高法院昨予以駁回，全案確定。（資料照）

重擊腹部害肝損、胃破致敗血性休克亡

台南市兩歲謝姓男童去年自安置機構返家後，三個月內遭生父陳姓男子多次虐待，施以「八大酷刑」，最終因重擊腹部引發肝臟受損、胃破裂，造成腹膜炎與敗血性休克身亡。國民法庭一審依故意對兒童傷害致死罪判處陳男十八年徒刑；案經上訴後，最高法院昨予以駁回，全案確定。

判決指出，四十四歲謝姓女子從事建築工，與卅十三歲無業的陳男交往，兩人同居並育有一子一女，其中謝姓男童曾被安置，去年七月才回到父母身邊。

請繼續往下閱讀...

陳男與謝女因嫌男童「不易管教」，自返家後即長期施以暴力。判決書並羅列八大暴行，包括用綿繩綑綁雙手、將蓮蓬頭水管插入肛門灌水至少兩次；捏生殖器、抓住領口將其懸於十一樓窗外威脅丟下；以冷水沖淋四至五次；手掌擊打後腦勺、以橡皮筋彈射身體，以及熱熔膠條打手腳三至四次。

此外，社工去年十月曾前往住處訪視但遭到拒絕，約定下次訪視的前夕即發生憾事。陳男在謝女外出工作時，重擊男童腹部導致肝臟受損、胃破裂，引發腹膜炎與敗血性休克，察覺異樣後送醫但仍不治。

台南地檢署除起訴陳男，亦認定謝女放任陳男反覆施暴，依家暴妨害幼童發育罪起訴。台南地方法院審理認為，謝女本可阻止卻坐視不救，甚至曾參與綑綁與掌摑，審酌社工意見等事證後，判處兩年徒刑。

至於生父陳男，國民法官庭一審依故意致兒童傷害致死罪判處十八年徒刑，案經上訴後，最高法院仍認為原審量刑適當、無違法，昨駁回上訴，全案確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法