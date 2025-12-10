三地集團創辦人鍾嘉村2.2億交保 電子腳鐐監控

鍾嘉村在友人陪同下，離開高雄地院返家。（記者蘇福男攝）

被控收回扣3.5億 家屬一夜籌到保金

在押的三地集團創辦人鍾嘉村，被控透過從光電場工程款、開發費收取回扣，不法金額逾三．五億餘元，前天遭高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴，並隨即移審高雄地院，鍾因籌不出二．二億元交保金，法官裁定羈押，昨天上午家屬湊齊現金具狀聲請交保，法官下午裁定交保、需配戴電子腳鐐八個月，並限制出境出海。

鍾嘉村以土地開發起家，集團橫跨通路、房地產及客運，旗下有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等多家上市櫃、興櫃公司，是南部快速崛起的集團。鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取回扣，導致北基國際、三地能源、開陽能源蒙受損失，影響投資人權益，不法金額逾三．五億餘元。

請繼續往下閱讀...

雄檢十月掌握具體事證，指揮台南市調處兵分多路搜索，當初聲押但法院裁定二千萬元交保，雄檢當晚提起抗告，經高雄高分院撤銷發回後，地院改裁定收押禁見，羈押期間鍾嘉村一度因為身體不適，因而送醫戒護治療。

雄檢前天起訴後，檢辯雙方針對是否續押激辯，檢方主張若要交保，保釋金不可低於二．二億元，鍾表示資金有困難，籌不出來。承審法官陳川傑最後裁定鍾嘉村羈押不禁見。

鍾的家屬一夜籌集逾二億元現金，昨天一早遞狀向高雄地院聲請交保，法官下午裁定鍾嘉村交保，限制出境、出海八個月，並接受電子腳鐐科技監控，並應於每天上午十時至中午十二時，拍攝自己面部照片同步傳送科技設備監控中心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法