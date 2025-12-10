自由日日Shoot》里民爆料 劉添財曾搶劫判刑 毆傷繼女

新北市三峽插角里農地遭傾倒大量廢瀝青案，里長劉添財裁定收押禁見。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三峽區插角里長劉添因當「環保蟑螂」，日前被新北地院裁定收押禁見，據指出，劉前科累累，二〇〇〇年曾犯下十多起搶案，被依違反懲治盜匪條例判刑九年兩個月入獄，假釋後又痛毆未成年繼女頭部，導致她顱底骨折開顱、喪失嗅覺，被判刑三年六個月，再度入監服刑；里民質疑如此惡人，怎能擔任里長；如今劉添財被收押，即使這屆以十五票險勝，他的政治路也形同斷路。

劉被收押 形同斷了政治路

判決書指出，劉添財二〇〇〇年與持槍同夥在樹林侵入民宅搶劫，違反懲治盜匪條例判刑入監，二〇〇五年假釋出獄，二〇〇九年假釋期間，他因為在清洗廁所，要求在客廳的未成年繼女照顧弟弟，僅因她未及時反應，加上頂嘴，竟痛毆少女頭部多下，撞及沙發扶手，導致顱底骨骨折喪失嗅覺之重傷害；更疑因猛踹下體，導致少女處女膜破裂。

請繼續往下閱讀...

新北市選委會表示，劉添財曾犯賭博、懲治盜匪條例、傷害及違背安全駕駛等有期徒刑判決確定，且在候選人登記前，均已執行完畢，通過候選人資格審查，准予登記參選。

新北市選委會指出，公職人員選罷法於二〇二三年六月九日修正通過，如犯最輕本刑為七年以上有期徒刑之刑，並經判處十年以上有期徒刑之刑確定，則終身不得參選，但在二〇二三年六月九日修法前，對候選人參選資格，則無相關規定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法