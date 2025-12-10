為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    自由日日Shoot》三峽2千坪農地遭倒廢瀝青／檢方認定是環保蟑螂 插角里長羈押禁見

    2025/12/10 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    北市三峽農地遭傾倒大量廢瀝青案，插角里長等三人羈押禁見。圖為事發後，業者連夜清運。（資料照）

    北市三峽農地遭傾倒大量廢瀝青案，插角里長等三人羈押禁見。圖為事發後，業者連夜清運。（資料照）

    新北市三峽插角里山區一塊兩千坪農地上月底被發現傾倒大量廢瀝青，宛如美濃大峽谷翻版，新北地檢署經追查，發現當地插角里長劉添財，竟是幕後「環保蟑螂」，上週五搜索劉添財住家、里辦公室及兩名業者到案，訊後依涉犯廢棄物清理法，情節重大且有勾串、滅證之虞，向法院聲請將插角里長劉添財、營造業者、下包等三人羈押禁見獲准，檢方已查扣劉添財手機，續追他是否涉及其餘非法濫倒犯行。

    檢方續追里長是否涉及其他濫倒犯行

    此案爆發後，劉添財受訪時一度指稱包商很辛苦，且只是暫置，也經地主同意，不過，檢警通知農地遭傾倒廢瀝青的黃姓地主到案時，黃男直喊冤，指當時只是要里長劉添財介紹買家，他上山驚覺農地遭傾倒大量廢瀝青也傻眼。

    地主︰里長說介紹買家 農地竟遭倒廢瀝青

    據了解，新北市農業局、環保局上山稽查開罰，劉添財才連忙要營造業者趕緊清運，誇張的是，劉嫌本月一日竟持同意書要求黃姓地主補簽，黃男諮詢律師，告知若從來沒同意，絕對不能簽，劉添財異常舉動，更讓檢警掌握他就是幕後「環保蟑螂」。

    新北市農業局為改善插角里暗鞍路農路，發包由立向營造從上月中旬開始施作，刨除約兩公里長的農路瀝青並加鋪，但立向營造的下包從施工起，便將大量刨除的廢瀝青載往插角里「內插角小段143-15」地號的案發農地上，且就在劉添財山區住處旁約三百公尺處內山。

    上月廿七日，農業局、環保局接獲檢舉上山稽查，發現營造商違反水土保持計畫，破壞農地，重罰卅萬元，限期清運，本報隔天獨家披露，業者緊急清運。

    知情人士再向本報爆料，質疑營造商由環保蟑螂介紹，捨近求遠，將上百車廢瀝青載至五公里外的農地非法棄置，絕對藏有不法，果然檢警查緝時，發現根本不是業者、劉添財說的暫放兩天，而是超過兩週，且一般暫放會堆成小山，方便清運，但反觀內插角農地棄置現場，現場不僅由碎土機打碎、怪手夯實，還鋪平兩千坪土地，儼然要長期堆置，農民發現之際，心疼良田遭污染，投訴本報才讓全案曝光，引起檢方重視，啟動偵辦。

    新北市環保局案發後，除因業者汙損農路，以廢清法廿七條處以六千元罰緩外，業者另任意棄置可再生的瀝青刨除料等犯行重大，則移請檢調偵辦。

