高雄羅天義槍擊命案 主嫌潛逃通緝 5月因「閃兵案」與陳零九等藝人被拘提

高雄羅天義槍擊命案主嫌范嘉榮已潛逃柬埔寨，還涉入社會矚目的「閃兵案」。（民眾提供）

高雄詐欺通緝犯羅天義今年八月慘遭槍殺身亡，橋頭地檢署偵結起訴九人，統籌策劃此案的主嫌范嘉榮及槍手等四人潛逃遭通緝，檢警追查發現，范嫌還涉入社會矚目的「閃兵案」，今年五月曾與男星陳零九、陳大天等人同一天被拘提到案。

范嘉榮逃柬埔寨 警追幕後黑手

高雄市警方前天（八日）公布范嘉榮的照片，他在案發後已潛逃至柬埔寨；警方調查，該案疑與北部販毒利益糾紛及幫派恩怨有關，且斥巨資、大費周章殺人「立威」，過程縝密且大規模動員犯罪集團，警方正追查幕後黑手。

據了解，廿六歲范嫌去年透過友人介紹下，找上「閃兵集團」首腦陳志明，范嫌花了十萬元左右，由陳教導在體檢時，以憋氣加上丹田出力等方式，製造高血壓異常假象，成功獲得複檢的機會，之後再將廿四小時血壓監測儀器帶回家，由槍手頂包配戴。

閃兵案第二波掃蕩 唯一的素人

據知，范嫌可能在複檢這段期間，接到這起槍擊案的「任務」，並於今年四月展開策劃，不過，由於新北檢警偵辦「閃兵案」，查出范嫌也是閃兵役男其中之一，因此在今年五月十四日執行第二波掃蕩時，將藝人陳零九、陳大天、大根等十人拘提到案。

其中在新北永和被逮的就是范嫌，也是該波掃蕩中唯一的素人，檢察官訊後諭令他十五萬元交保，新北地檢署今年六月依違反妨害兵役治罪條例起訴，而此起槍擊案發生在八月廿二日，無幫派註記的范嫌在案發半小時後即搭飛機飛往柬埔寨。

