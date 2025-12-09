初步檢測地板隆起、陽台外推 不到拆除程度

新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮氣爆，現場滿目瘡痍。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區府中商圈「定食八」與「爭鮮」餐廳昨清晨一點發生氣爆，統計廿九戶受氣爆影響，其中安置五戶十四人在旅館。發生氣爆的二、三樓地板隆起，後陽台因爆炸氣流衝擊而脫離，新北市土木技師公會初步檢測二、三樓還不到拆除程度，是否需要做結構補強，詳細檢查後才知道。

氣爆現場一片狼藉，發生事故的二樓餐廳玻璃碎裂，後陽台明顯外推，三樓醫美業者地板隆起，共用樓梯通道嚴重毀損，其餘受災戶皆有門窗玻璃破裂、招牌毀損等情況，波及建物多為公司行號或商店，僅有少數住家。

一棟三樓公寓的梁姓屋主說，他的一名女租客事發時躺在床上，因外窗玻璃瞬間炸裂，碎片濺到房間內散落一地，幸好床邊有厚窗簾擋住，僅造成額頭小傷口，人無大礙，但女租客受到驚嚇。

新北市土木技師公會理事長丘達昌指出，氣爆大樓的一至三樓有許多結構損壞，四樓以上無明顯受損，但電梯及供電系統損壞，建議使用者需要在專業人員陪同下入內取財物，整棟大樓安全預估需二到三週完成詳細檢查，確認建物抗震能力與承重能量；初步檢測發生氣爆的二、三樓還不到拆除程度，是否需要做結構補強，詳細檢查後才知道。

工務局長馮兆麟表示，受損最嚴重的位置在爆炸點的上下方，尤其是二、三樓地板隆起，後陽台因爆炸氣流衝擊而脫離，需由技師公會鑑定結構內部是否需要補強，另因現場有多支柱子被裝潢包覆，須拆除外層裝飾後再進行詳細檢測，待業主完成改善並確認安全後，市府才會同意恢復營業。

新北市長侯友宜昨勘災表示，爆炸因素有待鑑定釐清，氣爆威力強大造成鄰損，將由結構技師逐戶檢查，市府會協助向肇事者求償。

