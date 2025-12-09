專家︰氣爆若沿管道直上爆炸 恐傷亡慘重

新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」昨天（8日）清晨發生氣爆。（黃淑君提供）

新北市板橋府中商圈昨清晨驚傳氣爆意外，波及五人，資深消防帶隊官表示，不幸中的大幸是，氣爆發生當時已打烊，否則員工、顧客如尚在店內，後果不堪設想；同時也指，此次蓄積引爆的高溫高壓氣體僅橫向噴散，若是順著樓梯、電梯等垂直管道，往室內其他樓層爆出，波及大樓其他住戶，恐釀成更嚴重傷亡。

消防局火場專家指出，餐廳氣爆位置位於打烊後、空調關閉，整個門窗緊閉的不通風空間，外洩瓦斯蓄積到一定濃度，如遇火源點燃，受熱後快速膨脹，宛如吹爆氣球瞬間，屋內裝潢、鋼瓶都噴濺而出。

請繼續往下閱讀...

專家表示，氣爆餐廳外牆由乾式施工的大面積玻璃組成，由於玻璃堅固程度不如鋼筋水泥，高溫高熱高壓氣體從玻璃噴濺而出，許多厚重的建材、裝潢材料從高處瞬間墜落。

專家說，從氣爆瞬間，大量裝潢建材立刻碎裂、飛落噴出，相當程度證明這些裝潢外牆、玻璃無法抵擋由內向外龐大壓力，導致高壓高溫氣體噴向氣溫較低的屋外，卸下大部分的爆炸壓力；若這些高壓高溫氣體沿著室內空間，順著樓梯間、電梯間等垂直管道爆出，從氣爆戶往樓上、樓下齊噴，各樓層室內的災難恐更難以估計，甚至釀成整棟火災，一發不可收拾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法