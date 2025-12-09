為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    專家︰氣爆若沿管道直上爆炸 恐傷亡慘重

    2025/12/09 05:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」昨天（8日）清晨發生氣爆。（黃淑君提供）

    新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」昨天（8日）清晨發生氣爆。（黃淑君提供）

    新北市板橋府中商圈昨清晨驚傳氣爆意外，波及五人，資深消防帶隊官表示，不幸中的大幸是，氣爆發生當時已打烊，否則員工、顧客如尚在店內，後果不堪設想；同時也指，此次蓄積引爆的高溫高壓氣體僅橫向噴散，若是順著樓梯、電梯等垂直管道，往室內其他樓層爆出，波及大樓其他住戶，恐釀成更嚴重傷亡。

    消防局火場專家指出，餐廳氣爆位置位於打烊後、空調關閉，整個門窗緊閉的不通風空間，外洩瓦斯蓄積到一定濃度，如遇火源點燃，受熱後快速膨脹，宛如吹爆氣球瞬間，屋內裝潢、鋼瓶都噴濺而出。

    專家表示，氣爆餐廳外牆由乾式施工的大面積玻璃組成，由於玻璃堅固程度不如鋼筋水泥，高溫高熱高壓氣體從玻璃噴濺而出，許多厚重的建材、裝潢材料從高處瞬間墜落。

    專家說，從氣爆瞬間，大量裝潢建材立刻碎裂、飛落噴出，相當程度證明這些裝潢外牆、玻璃無法抵擋由內向外龐大壓力，導致高壓高溫氣體噴向氣溫較低的屋外，卸下大部分的爆炸壓力；若這些高壓高溫氣體沿著室內空間，順著樓梯間、電梯間等垂直管道爆出，從氣爆戶往樓上、樓下齊噴，各樓層室內的災難恐更難以估計，甚至釀成整棟火災，一發不可收拾。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播