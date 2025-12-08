警方︰公權力不容挑戰 民眾不服罰單可申訴

郭姓男警員見黃姓女警同事遭攻擊，回頭與女警一起壓制涉行凶的林姓男子。（民眾提供）

南警一分局黃姓女警因開違停紅單，竟遭陳姓「斧頭怪客」連砍數斧，所幸沒有大礙，嫌犯友人透露行凶動機，陳男在該處曾一個月內收到兩張違停罰單，這次買晚餐又被開單才情緒失控。警方強調公權力不容挑戰。

警專三十二期的黃姓女警任職約一年多，值勤經驗豐富，當時派出所接到一一〇報案，指稱崇善路有違停，由於崇善路沿路都是店家，且都畫設紅線，是民眾檢舉熱點，因此與同事前往現場開單。不料竟發生違停駕駛持斧頭對執法的女警暴力攻擊。

請繼續往下閱讀...

警方表示，員警取締是為維持交通秩序與安全，民眾若不服罰單，可以透過申訴與行政救濟處理，絕對不能以暴力對抗執法。

案發後，台南市長黃偉哲在臉書發文說「警察依法執勤，對於民眾不理性的行為絕不寬貸」；南市警局長林國清派督察張翊雋及一分局警友會主任黃于珍慰問受傷的女警。

市警一分局長章振國力挺員警執法並強調，警察依法執行公權力，絕不容許受到挑戰，對於不理性民眾的暴力行為，嚴正譴責、依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴；同時勉勵所屬員警執勤時務必強化自身能力、在執法過程全面提高警覺，以確保自身安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法