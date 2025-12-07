離婚44年申請低收補助 才知自己是3個孩子的爸

黃男打否認子女官司，台南地院依DNA鑑定結果，裁定二女均非黃男子女。（資料照）

黃姓男子服兵役期間被劉姓前妻「兵變」，四十四年後，年老的他申請中低收入戶補助、老人津貼時，才發現公所資料他的名下赫然多出三名子女，其中兩位女兒可能與前妻仍有婚姻時出生，黃男打否認子女官司，台南地院依DNA鑑定結果，裁定二女均非黃男子女。

當年遭兵變 分居６年離婚

黃男在一九七八年與劉女結婚，隔年入伍服役，一九八〇年劉女離家未歸，從此分居，直到一九八六年協議離婚。其間劉女先後生下三個孩子，戶政資料登記黃男為父，但黃男始終不知情。

不知前妻生3孩登記他名下

二〇二四年十月中旬，黃男到台南市新化區公所申請中低收入老人津貼，承辦人調閱戶籍資料，有三名子女與他登記為親子關係，但黃男強調孩子都不是他的，從婚姻時間推算，兩女應是在還有婚姻期間所生，兒子是在其他時間生下。

黃男向法院聲請否認親子關係，台南地院家事法庭委託成大醫院婦產部分子遺傳室鑑定，DNA檢驗報告顯示，排除黃男與兩名女兒間存在親子血緣關係，親子關係機率零，兩造也對鑑定結果沒有爭執，同意由法院裁定。

否認子女官司 告DNA鑑定勝訴

法院依民法對於婚生子女推定及否認子女的規定，認定黃男在二〇二四年十一月收到區公所回函後，始具體知悉名下尚有三名子女的戶籍登記，此後在兩年期間內聲請否認子女，程序無違誤，再綜合DNA鑑定與雙方合意內容，裁定確認兩名女兒都不是劉女與黃男受胎所生的婚生女。

