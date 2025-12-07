為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離婚44年申請低收補助 才知自己是3個孩子的爸

    2025/12/07 05:30 記者王捷／台南報導
    黃男打否認子女官司，台南地院依DNA鑑定結果，裁定二女均非黃男子女。（資料照）

    黃男打否認子女官司，台南地院依DNA鑑定結果，裁定二女均非黃男子女。（資料照）

    黃姓男子服兵役期間被劉姓前妻「兵變」，四十四年後，年老的他申請中低收入戶補助、老人津貼時，才發現公所資料他的名下赫然多出三名子女，其中兩位女兒可能與前妻仍有婚姻時出生，黃男打否認子女官司，台南地院依DNA鑑定結果，裁定二女均非黃男子女。

    當年遭兵變 分居６年離婚

    黃男在一九七八年與劉女結婚，隔年入伍服役，一九八〇年劉女離家未歸，從此分居，直到一九八六年協議離婚。其間劉女先後生下三個孩子，戶政資料登記黃男為父，但黃男始終不知情。

    不知前妻生3孩登記他名下

    二〇二四年十月中旬，黃男到台南市新化區公所申請中低收入老人津貼，承辦人調閱戶籍資料，有三名子女與他登記為親子關係，但黃男強調孩子都不是他的，從婚姻時間推算，兩女應是在還有婚姻期間所生，兒子是在其他時間生下。

    黃男向法院聲請否認親子關係，台南地院家事法庭委託成大醫院婦產部分子遺傳室鑑定，DNA檢驗報告顯示，排除黃男與兩名女兒間存在親子血緣關係，親子關係機率零，兩造也對鑑定結果沒有爭執，同意由法院裁定。

    否認子女官司 告DNA鑑定勝訴

    法院依民法對於婚生子女推定及否認子女的規定，認定黃男在二〇二四年十一月收到區公所回函後，始具體知悉名下尚有三名子女的戶籍登記，此後在兩年期間內聲請否認子女，程序無違誤，再綜合DNA鑑定與雙方合意內容，裁定確認兩名女兒都不是劉女與黃男受胎所生的婚生女。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播