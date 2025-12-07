為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逼女隊員拍裸照 有人受害３年多／嘉縣游泳隊狼教練收押

    2025/12/07 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣一所山區學校身為代理教師的游泳教練，涉嫌長期性騷擾女隊員，甚至逼迫女隊員脫衣、拍裸照，被嘉義地院收押，學校也已停聘。（資料照）

    嘉義縣一所山區學校身為代理教師的游泳教練，涉嫌長期性騷擾女隊員，甚至逼迫女隊員脫衣、拍裸照，被嘉義地院收押，學校也已停聘。（資料照）

    嘉義縣一所山區學校身為代理教師的游泳教練，涉嫌長期性騷擾女隊員，甚至逼迫女隊員脫衣、拍裸照，造成學生身心嚴重受創；嘉義檢警獲報，九月十九日將該名游泳教練拘提到案，隔天向嘉義地院聲請羈押獲准，學校也已停聘。

    據知，受害學生在社群帳號接獲陌生不雅訊息與影像，向警方報案，嘉義地檢署婦幼專組檢察官指揮警方偵辦，專案小組追查溯源，確認發訊帳號，鎖定該名游泳教練，搜索其住宅，將他拘提到案，查扣作案手機。

    手機照片不少 警籲受害人報案

    警方檢查游泳教練的手機，發現有更多女學生的照片，經逐一比對聯絡，還發現有學生已受害長達三年多。由於該名游泳教練常在網路交友，檢警正釐清其手機內儲存的照片是網路下載，還是有更多學生受害，並籲請受害人主動向警方報案。

    據了解，有學生家長發現孩子長期情緒低落，有時還會哭泣，詢問卻未說原因，後來接到警方通知，才知道孩子受游泳教練侵害。

    縣府教育處表示，對於性平事件絕不寬待，已協助學校依規定辦理性平調查，調查完成後將依據調查委員建議處理後續，對疑似受害學生已啟動輔導關懷，並對全校師生進行性別平等教育宣導，希望學生能夠自我保護與勇於求助。

    嘉義地檢署表示，基於兒少、被害人保護及偵查不公開原則，偵查過程恪遵保密機制，避免被害人身分曝光。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播