逼女隊員拍裸照 有人受害３年多／嘉縣游泳隊狼教練收押

嘉義縣一所山區學校身為代理教師的游泳教練，涉嫌長期性騷擾女隊員，甚至逼迫女隊員脫衣、拍裸照，被嘉義地院收押，學校也已停聘。（資料照）

嘉義縣一所山區學校身為代理教師的游泳教練，涉嫌長期性騷擾女隊員，甚至逼迫女隊員脫衣、拍裸照，造成學生身心嚴重受創；嘉義檢警獲報，九月十九日將該名游泳教練拘提到案，隔天向嘉義地院聲請羈押獲准，學校也已停聘。

據知，受害學生在社群帳號接獲陌生不雅訊息與影像，向警方報案，嘉義地檢署婦幼專組檢察官指揮警方偵辦，專案小組追查溯源，確認發訊帳號，鎖定該名游泳教練，搜索其住宅，將他拘提到案，查扣作案手機。

請繼續往下閱讀...

手機照片不少 警籲受害人報案

警方檢查游泳教練的手機，發現有更多女學生的照片，經逐一比對聯絡，還發現有學生已受害長達三年多。由於該名游泳教練常在網路交友，檢警正釐清其手機內儲存的照片是網路下載，還是有更多學生受害，並籲請受害人主動向警方報案。

據了解，有學生家長發現孩子長期情緒低落，有時還會哭泣，詢問卻未說原因，後來接到警方通知，才知道孩子受游泳教練侵害。

縣府教育處表示，對於性平事件絕不寬待，已協助學校依規定辦理性平調查，調查完成後將依據調查委員建議處理後續，對疑似受害學生已啟動輔導關懷，並對全校師生進行性別平等教育宣導，希望學生能夠自我保護與勇於求助。

嘉義地檢署表示，基於兒少、被害人保護及偵查不公開原則，偵查過程恪遵保密機制，避免被害人身分曝光。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法