詐1400萬沒押 車手立刻再詐712萬還是沒押

林姓工人當詐欺車手，二度通緝後於今年八月落網，他又使出認罪招數，這次法官總算裁定羈押。（資料照）

輕縱車手，後患無窮！林姓工人當詐欺集團車手，南北流竄犯案，在新北市犯四案詐得一千四百多萬元，他落網坦承犯行、表現悔意，獲五萬元交保後，馬上衝到彰化縣再犯案，再詐取七一二萬元財物，彰化檢方發佈通緝，林男被緝獲後法院仍未羈押，僅限制住居，被輕縱的他展開逃亡，二度通緝後於今年八月落網，他又使出認罪招數，這次法官總算裁定羈押；這段期間林男被八個地檢署通緝，其中在彰化的犯行被判刑三年八月、併科罰金五萬元。

二度通緝落網 又使出有悔意老招

裁定書指出，至今仍羈押中的林男，兩度聲請交保強調，自己全數認罪、深感懊悔，羈押時深深自省，只希望入獄前能返家安排妻兒後續生活，陪伴年邁雙親。彰化地院則認為，林除了被彰化地檢署通緝，另有宜蘭、橋頭、新北、台北、士林、新竹、桃園等地檢署通緝他，且在新竹、台北、新北等地方法院還有刑事案審理中，林男嚴重影響社會治安，且有逃亡事實，依此駁回交保聲請。

8個地檢署通緝 法官這回押了

判決書則指出，林男於前年七月間，三次向新北市范姓老翁詐得一四〇四萬餘元，同月又到彰化縣向趙姓被害人詐得市價四二七萬元黃金後，再回新北第四次向范翁詐取二〇八萬元時被捕。林男於新北檢方坦承犯行，獲五萬元交保，他獲釋後馬上到彰化縣，再向趙姓被害人詐取二八五萬元。

彰檢發佈通緝，林男逃亡約兩年，今年六月被捕，又使出坦承犯行等伎倆，再次獲通融，彰化地院值班法官僅對他限制住居後釋放；但五天後的庭訊，林男不到庭，法官囑託宜蘭地檢署拘提無所獲，彰院對林男發佈通緝（第二次通緝），八月間逮捕回籠，這次終於羈押。

迄目前，犯案累累的林男，被新北地院判刑二年二月，被彰化地院判刑三年八月。

