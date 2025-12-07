為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐1400萬沒押 車手立刻再詐712萬還是沒押

    2025/12/07 05:30 記者顏宏駿、張瑞楨／彰化報導
    林姓工人當詐欺車手，二度通緝後於今年八月落網，他又使出認罪招數，這次法官總算裁定羈押。（資料照）

    林姓工人當詐欺車手，二度通緝後於今年八月落網，他又使出認罪招數，這次法官總算裁定羈押。（資料照）

    輕縱車手，後患無窮！林姓工人當詐欺集團車手，南北流竄犯案，在新北市犯四案詐得一千四百多萬元，他落網坦承犯行、表現悔意，獲五萬元交保後，馬上衝到彰化縣再犯案，再詐取七一二萬元財物，彰化檢方發佈通緝，林男被緝獲後法院仍未羈押，僅限制住居，被輕縱的他展開逃亡，二度通緝後於今年八月落網，他又使出認罪招數，這次法官總算裁定羈押；這段期間林男被八個地檢署通緝，其中在彰化的犯行被判刑三年八月、併科罰金五萬元。

    二度通緝落網 又使出有悔意老招

    裁定書指出，至今仍羈押中的林男，兩度聲請交保強調，自己全數認罪、深感懊悔，羈押時深深自省，只希望入獄前能返家安排妻兒後續生活，陪伴年邁雙親。彰化地院則認為，林除了被彰化地檢署通緝，另有宜蘭、橋頭、新北、台北、士林、新竹、桃園等地檢署通緝他，且在新竹、台北、新北等地方法院還有刑事案審理中，林男嚴重影響社會治安，且有逃亡事實，依此駁回交保聲請。

    8個地檢署通緝 法官這回押了

    判決書則指出，林男於前年七月間，三次向新北市范姓老翁詐得一四〇四萬餘元，同月又到彰化縣向趙姓被害人詐得市價四二七萬元黃金後，再回新北第四次向范翁詐取二〇八萬元時被捕。林男於新北檢方坦承犯行，獲五萬元交保，他獲釋後馬上到彰化縣，再向趙姓被害人詐取二八五萬元。

    彰檢發佈通緝，林男逃亡約兩年，今年六月被捕，又使出坦承犯行等伎倆，再次獲通融，彰化地院值班法官僅對他限制住居後釋放；但五天後的庭訊，林男不到庭，法官囑託宜蘭地檢署拘提無所獲，彰院對林男發佈通緝（第二次通緝），八月間逮捕回籠，這次終於羈押。

    迄目前，犯案累累的林男，被新北地院判刑二年二月，被彰化地院判刑三年八月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播