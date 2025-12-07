被罵侵犯隱私、找麻煩 不退卻／警3度阻詐 婦保住4800萬

員警從銀行櫃檯勸到銀行外，要婦人小心詐騙。 （圖經馬賽克、變色處理，記者鄭景議翻攝）

8旬婦 一再被假投資欺騙

住在台北市文山區的一名年近八旬婦人，一再被假投資詐騙集團誘騙前往銀行領款及匯款，警方之前已兩度阻詐，被婦人認為是來找麻煩，斥責侵犯隱私。上月十九日婦人又去銀行打算匯款一千萬元，行員見她說詞反覆，懷疑遭詐，再次報警，文山二警分局景美派出所警員潘惠滿趕來，一看竟是老面孔，脫口說：「妳怎麼又來這邊？」婦人則慍怒地回道：「怎麼又是妳！」但潘員被唸仍不退卻，最終與行員合力勸說下，成功勸退婦人匯款。

據了解，婦人首次打算領款三百萬元，第二次欲提領三千五百萬元，兩度遭阻後，應是認為領錢會被警察阻止，因而第三次改為直接匯款一千萬元，理由是「買黃金」，第三次也遭警方勸阻後，合計為婦人保住四千八百萬元積蓄。

台北市警文山二分局表示，婦人先於今年十月間，兩度至銀行欲提領三百萬及三千五百萬元，其中三千五百萬元那次，就是警員潘惠滿出面攔阻，當時婦人說詞反覆，潘員又在她手機內發現「USDT」等不明投資話術，研判遇到投資詐騙無誤，不厭其煩地勸說，成功勸退婦人。

怎又是妳…怨女警太雞婆

沒想到婦人仍然相信詐團的投資話術，上月十九日第三度前往同一家銀行，這次欲匯款一千萬元。行員報警後，潘員與巡佐曾俊哲趕抵，潘員認出婦人，驚訝地說：「妳怎麼又來這邊？」婦人也忍不住脫口回應：「怎麼又是妳？」

小心投資黃金、虛幣話術

這回婦人似乎有所準備，拒絕說明為何匯款，並對二警多所指責。警方與行員一再和她溝通，婦人才說出匯款是為了買黃金；警方得知後，改為建議婦人，若要買黃金可請銀樓業者陪同到銀行辦理，最終成功打消婦人匯款念頭。

警方提醒，詐騙集團常以「投資黃金」、「虛擬貨幣」等名義誘使民眾匯出巨款，並以話術誤導受害者隱瞞事實；建議民眾遇可疑即打一六五反詐騙專線或一一〇，讓警方介入協助，共同守護財產安全。

景美派出所巡佐曾俊哲（左）、警員潘惠滿（右）積極阻詐，為婦人保住4800萬老本。（記者鄭景議翻攝）

