異丙醇久放變撒旦之母 工人清結晶遭炸死

桃園市大園區一家工廠桶槽爆炸，元凶竟然是TATP（俗稱撒旦之母、窮人炸藥），還是桶內異丙酮自然形成。（桃園消防局提供）

桃園市大園區五青路一處鐵工廠，六十四歲宋姓工人於今年九月十日整理廢液桶槽內異丙醇結晶物時，突然遭遇爆炸，他被強大衝擊波從二層樓高的桶槽上摔落地面，當場頭部破裂、失去呼吸心跳，送醫後仍告不治。消防局採檢化驗發現，竟是儲存異丙醇在長時間存放下形成TATP（俗稱撒旦之母、窮人炸藥），經攪動後爆炸所致，此為國內首例，因情況罕見，警政署特地發函各相關機關加強安全宣導。

槽底炸出大洞 人噴飛

這起工安意外發生在九月十日上午九點卅四分，當時宋姓員工爬上鋁梯，手持特製長掃帚清洗桶槽內異丙醇結晶時，突然發生爆炸，桶槽底部被炸出一個大洞，可見威力驚人。桃園市消防局獲報，動員人車趕來搶救，救護人員到場時已無煙火，宋男的呼吸心跳均無，雖緊急送往林口長庚醫院急救，仍因傷重不治。

案發後消防局採檢，驗出疑似TATP成分，經送桃園市警察局、刑事警察局的刑事鑑識中心進一步鑑驗，均確認為TATP。

工廠老闆觸過失致死罪

警方表示，工廠桶槽出現TATP（過氧化三丙酮），並非人工合成的爆裂物，是廢桶槽內的異丙醇溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP，國外期刊有案例。TATP 俗稱「撒旦之母」、「窮人炸藥」，是極不穩定的爆炸物，本案為國內首次發現異丙醇在長期存放下，自然形成TATP成分的案例；雖非故意為之，但工廠張姓負責人涉有過失。被依過失致死罪嫌移送法辦。

TATP炸藥 曾被用在恐攻

據了解，TATP被認為曾出現在國際上的多起黑社會活動、以及被用於恐怖攻擊行動，比如，英國倫敦地鐵爆炸案、二〇一五年法國巴黎襲擊事件和隔年比利時布魯塞爾的連環爆炸案等。

由於TATP製作原料極容易得到，合成時很容易發生意外，桃市楊梅區二〇二二年就發生一起，十八歲傅姓男子從網路學習製作技術，在家中浴室設法合成TATP，過程中不慎引爆，導致雙手手掌被炸斷。

