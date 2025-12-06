境外社群購物糾紛 消保官恐管不著

內政部發布暫禁小紅書1年。（路透社）

中國社群軟體小紅書兩年涉及千餘件詐欺案，又不配合我國查辦詐案的相關調查及改善作為，我方因而對其啟動「網際網路停止解析與限制接取」措施。由於不少人也在小紅書上網購，台北市消保官指出，小紅書為境外社群，且非典型電商，求償風險高，建議消費者優先選用國內大型電商平台。

建議優先選用國內電商

台北市簡任消保官葉家豪表示，小紅書為境外社群平台，且非典型電商網購平台，小紅書上賣家可能多數都在境外，發生退貨、退款或履約爭議時，聯絡不易，且可能不適用我國消費者保護法，因此建議網路購物，優先選用國內合法具信譽電商平台。

針對小紅書平台上成立的交易關係，建議消費者可先以其他聯繫方式，與賣家聯繫確認後續履約情形；若賣家為國內業者，而未如期交付且以信用卡方式支付款項者，可向發卡銀行申請爭議款，或向各縣市政府消費者服務中心提起申訴，以保障自身權益。

台北市產業發展局表示，「台北數位企業發展中心」針對中小企業長期提供跨境電商、數位行銷與平台經營的專業輔導服務，商家或民眾有相關需求，都可以洽詢數位企業發展中心，將會提供一對一諮詢，並視個別情形協助轉介至其他合適電商平台。

