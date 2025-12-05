多項安全機制欠缺＋住戶操作不當╱機械車位奪童命 住戶、維修商起訴

機械停車位安全使用守則

台中北屯區七月間發生機械車位奪命悲劇，劉姓男子準備到後座抱一歲多兒子時，另一名住戶提前操作車位，機械停車設備突然下降，導致父子與車輛瞬間墜落，男童遭重壓不治。台中地檢署調查認為，事件起於住戶操作不當及廠商安全設置不足，依過失致死罪起訴讓車位作動的余姓住戶，以及負責保養的陳姓維修廠商。

連緊急停止按鈕也沒有

該社區機械車位自二〇一一年起，由陳姓機電公司負責人承包保養維修，案發後，陳男辯稱，已貼使用公告，且機械車位本就不是百分百安全，使用者應自負注意義務。但檢方勘驗現場查出，現場未設置反射鏡、監視器、感應元件，也無法讓使用者確認車位是否淨空，且缺乏緊急停止按鈕，多項安全機制欠缺。

余姓住戶供稱，他只按B1，未按四號車位按鈕，不曉得為何車位會移動。檢方調閱監視畫面及重現操作後認為，單按B1不會讓車位啟動，認定是余男操作導致，其說詞與事證不符，因此依過失致死罪起訴余、陳二人。

事發於七月十九日傍晚，劉男帶著幼兒外出用餐後返家，車輛停妥該社區地下一樓五號機械車位，劉男再至後座抱起幼兒，站立於車位停車板上。

此時余男駕車返家，倒車進入升降梯後，先按下前往B1按鈕，接著又按四號車位按鈕，未確認機械車位是否有人或有無淨空，導致五號車位瞬間連動。劉男腳下踏板突然傾斜往下移動，他抱著孩子失去平衡跌落，車輛因車門未關緊一度卡住，導致劉男跟小孩跌落下方，最後車子仍支撐不住翻落，壓向掉落下方的男童頭部，男童送醫不治。

