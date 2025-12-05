史上首見 我方函文促改善 完全已讀不回

國安局檢測小紅書15項無一合格

小紅書APP涉詐情節嚴重，內政部昨宣布對「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。據了解，內政部十月十四日就發函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但五十二天過去，業者無任何回應，成為本次內政部下重手的主因。

我方表示，反觀其他大型平台如Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok，均可在四十八小時內做出具體回應及改善措施，其中臉書在接到相關詐欺改善部分，更是「以分、小時計算」回應最快。

行政院打擊詐欺指揮中心副執行祕書賴正庸坦言，在過去所有大型社群網路平台中，像小紅書這樣完全已讀不回情況，是「史上首見」，讓他們大感驚訝。

賴正庸舉例，今年初時，臉書的「Market Place」涉詐情節嚴重，國人在「Market Place」遭詐最高一天可達一百八十件，政府發函給臉書後，臉書迅速做出回應，表示「Market Place」與臉書的IP綁在一起，無法限制接取，否則會直接影響臉書用戶，但承諾做出具體改善措施。之後臉書就自己設計打詐AI，目前「Market Place」遭詐案件數一天最高十件，改善狀況明顯。

賴正庸指出，所有社群網路平台都要在台灣設置法律代表人，以供他們聯繫，若有網購功能，還要做商業及稅籍登記，有市集功能的小紅書不但未設置法律代表人，也不做商業及稅籍登記，於我國法律所不容。

