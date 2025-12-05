無法調資料「小紅書」害遭詐國人求償無門

國安局檢測小紅書15項無一合格

小紅書APP兩年來涉入高達一七〇六件詐騙案件，內政部發函給小紅書上海母公司「行吟信息科技」限期改善，卻遭「已讀不回」，要罰錢示警，也因小紅書未在台設置法律代表人，無處可罰；不但政府難要求小紅書改善，檢警也無法調取必要資料，致被害人遇上小紅書詐騙，幾乎都求償無門。

刑事局︰假網拍和假解除分期占最大宗

刑事局公布今年度小紅書詐騙數據，其中假網拍有二八三件（佔比三十七．四三％），解除分期付款有一九六件（佔比二十五．九三％），兩者占逾六成，另假投資有五十一件（佔比六．七五％），假交友及色情應召分別有四十三及二十三件。

刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源指出，詐騙集團會在小紅書的市集上架各種商品，或是發布販售商品貼文，吸引民眾點擊，待民眾付款，就斷絕聯繫並刪除帳號；假投資則是以AI偽裝財經專家影片，引誘民眾匯錢投資；也有以假交友開頭，再要求加入假投資社群，由假友轉為假投資詐騙。

警方指出，家住美國的台灣男子，今年二月使用小紅書APP認識一名女網友，兩人相談甚歡，男子在女網友慫恿下，加入虛擬貨幣投資Line群組，陸續轉帳投資，轉了約三十五萬元新台幣後，發現操作過程愈發複雜，無法順利交易，向群組要求退還資金，這時對方卻變臉表示要「繳交百分之二十技術費用」，男子才發現受騙，委託在台灣的母親代為報案，目前仍求償無門。

另名高雄市男子十月間在小紅書看到貼文說有高薪兼職機會，透過Line加了自稱「玟玟」的女網友，被拉進叫「傳遞希望，訊愛同型」投資群組，他透過網路轉帳十四萬五千元，某天接獲幣託通知，說可能是詐騙帳戶，他才驚覺不對勁到派出所報案。

小紅書為來自中國的網路購物和社群平台，母公司為「行吟信息科技」，用戶除社群貼文，也可使用短影音及直播，原本主打年輕女性族群，側重化妝品及美食等生活層面，全球有三億用戶，百分之九十來自中國，台灣用戶已逾三百萬人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

