8人遭我方通緝 2人到金門自行離／中方行徑幾近「丟包」 又塞3人我方拒登船

中國前天透過小三通突襲遣返10詐犯到金門登船前才由船務代理臨時轉知。陸委會發言人梁文傑昨天表示，這次中方通知我方比較慢，我們不滿意。（記者陳鈺馥攝）

中國公安前天透過小三通，遣送十名在中國服完刑的台灣詐欺犯到金門，經查有八人遭我方通緝，另二人無通緝身分，入境金門後自行離去。由於中方臨時才轉知要循小三通遣人回來，行徑幾近「丟包」，因而後來又欲再將三名台籍通緝犯送上交通船時，我方以三人「身分待查」為由婉拒。金門地檢署表示，將要求警方追查入境者在中國是否有犯罪紀錄，以釐清案情。

3人身分不明待查

據了解，中國前天遣送十人，移民署接獲小三通船務代理通報，才得知船上有十名「特殊人物」，移民署國境事務大隊金門國境事務隊與警政署高雄港務警察總隊金門中隊派員前往碼頭戒護。

遭遣返的十人，林男（三十七歲）、褚男（二十二歲）、楊男（三十三歲）及林男（三十五歲）觸犯詐欺、洗錢等罪，已被我國法院判刑確定，由金門中隊押解四人入監執行；另有四人經發布通緝單位視訊後，開出「歸案證明」請回；還有二人非通緝犯，下船後填寫「入國證明書」後離去。

未料昨天下午二點多，再度傳出航商接獲中方告知，準備送三名台灣通緝犯上船，經向我方移民署等入境單位回報，我方以三人身分待查為由，暫拒三人上船。

外傳被遣返者包括，二〇一九年中國自緬甸逮獲涉嫌詐騙的台灣人，另有一說是被騙到柬埔寨從事詐騙，後來在中國落網。

