中國突襲送10詐犯 陸委會不滿

中國前天透過小三通突襲遣返10詐犯到 金門（右圖為示意圖，資料照）登船前才 由船務代理臨時轉知。陸委會發言人梁文 傑（左圖，記者陳鈺馥攝）昨天表示，這 次中方通知我方比較慢，我們不滿意。

中方未依兩岸協議 登船前船務代理轉告

有十名台籍詐騙犯在中國監獄服刑後，中方於前天透過小三通將他們遣返金門，作業方式是把人送到廈門，登船前船務代理臨時獲知後通報移民署。陸委會發言人梁文傑昨天表示，這次中方通知我方比較慢，我們不滿意，但還是先把人帶回來再說。

10人疑是在柬、緬詐騙的台灣人

據了解，這十人是疑在柬埔寨或緬甸從事詐騙的台籍人士，落網後在中國服刑完畢，前天被遣返出境，在中國公安監控登船下，經小三通自廈門入境金門，隨後移送金門地檢署。

請繼續往下閱讀...

梁文傑在陸委會記者會表示，對方有先通知我方，我方相關單位清查人別身分無誤，並做好聯繫工作、安全防範，才同意讓這十人登船返回金門。至於留置在中國的通緝犯遣返，雙方多年會做務實處理，這次對方通知我方比較慢，但我方機關確認人別無誤後，還是同意讓他們登船。

我方清查身分後同意登船

對於中共這次壓縮到多短時間才通報我方？梁文傑回應，時間沒有一定，過去都會先講好一個時間，但不管如何，他們是國人，有回來台灣的權利，且多數被我方發布通緝，所以確認身分無誤後，還是讓他們回來。

梁進一步說，此事沒有邊防問題，因為這些人到了廈門碼頭，能不能上船，最後決定權是在我方。這幾年，對岸因為種種政治障礙，有時不願意或刻意規避兩岸協議的施行，但我方對事情會務實處理，這些國人也有返台權利，司法單位有法律義務要讓他們到案，所以讓他們回來。

送回十人後，中方想再送三名詐騙犯回來，但未跟台灣通報，外傳已被我方拒絕。梁文傑說，確實還有三人，我方正在做查證工作，三人到廈門之後，對方才告知，所以我們要做好查證工作，決定是否讓人登船。

中國遣返這十三人，是否有依兩岸共同打擊犯罪協議提出請求？梁文傑表示，這次遣返和過去兩岸共打機制不太一樣，最近幾年我們這邊也有一些要遣返回中國的，但協議都沒有辦法進行。

對於中方處置，梁文傑說，通報機制多年來都有固定管道，這一次確實不是按照固定管道，我們雖然不滿意，但還是務實處理問題。

尚有逾八七三台籍詐犯關在中國

梁文傑談及，任何人要登船，如果證件齊備是沒有問題，但這十人證件都不齊全，亦即沒有入境台灣的合格證件，原本不能循小三通回來，想要莫名其妙登上小三通的船是不可能的，必須要先讓我們確認，我們說可以登船才行。

陸委會公布最新統計，截至今年九月十三日，共有八七三名台籍詐欺犯被關在中國。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法