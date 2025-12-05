向316人吸金逾2.7億 起訴17人 絕對能源首腦求刑18年 罰1億

絕對能源集團涉向316名投資人詐騙吸金2.7億元，台北地檢署起訴集團負責人邱志豪，求刑18年。（資料照）

絕對能源集團涉以發行甲種、乙種特別股權，向三一六名投資人詐騙吸金二．七億元，台北地檢署可疑帳戶預警中心獲報後發動兩波行動，將集團負責人邱志豪、總經理吳思漢等十人聲押禁見獲准，並扣得約一．二億元不法所得，昨依違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪起訴十七人，對集團首腦邱男求刑十八年、吳男十六年，並對絕對能源公司求處罰金一億元。

謊稱投資虛幣、乾淨能源技術

專案小組調查，絕對能源集團從二〇二三年，架設投資理財網站並召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事投資虛擬貨幣及乾淨能源等技術，除保本外，投資甲種特別股，保證年利率廿五％、投資乙種特別股年利率為四十二％，並提供股票為憑證，以「後金養前金」等手法吸金逾二．七億元。

高檢署接獲金融機構通報異常匯款案件，發交北檢可疑帳戶預警中心調查，檢察官林小刊指揮調查局北市調查處、大安警分局偵辦，在被害者尚未通報情況下，發揮預警效果，八、九月的兩波行動扣得泰達幣、乙太幣等虛擬貨幣、勞力士手錶及現金，另經法院裁定扣押被告及涉案公司名下銀行帳戶內八三二二萬餘元存款、房地，合計查扣不法所得價值約一．二億元。

發行股權保證獲利 全台詐騙

檢方認為，邱等人以經營公司集團方式詐欺吸金，召開甲種、乙種特別股說明會，據點遍布全台，詐騙被害人數眾多、金額龐大，並透過境外公司、虛擬貨幣等管道洗錢，嚴重戕害個人財產法益，破壞金融秩序甚鉅，針對邱男等高層及核心幹部求處六年至十八年不等徒刑。

