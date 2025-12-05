兩年涉1706件騙案 害國人財損近2.5億 小紅書縱詐、洩隱私 禁用1年

小紅書APP兩年涉1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元。（記者鄭景議攝）

中國社交軟體「小紅書」兩年來涉入一七〇六件詐騙案，造成國人財損近二．五億元，檢警偵查卻無從調取必要資料，形成實質法律真空。內政部昨與刑事局宣布，即日起對小紅書發布暫定一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，用戶使用小紅書將會頻繁出現無法加載情形；內政部並強調，小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。

內政部痛批小紅書是惡意平台

停止解析、限制接取 網拍停用

據了解，小紅書目前仍可下載或註冊帳號，流量使用較小的貼文類也還可看，但有大量短影音經「停止解析、限制接取」，影音使用會頻繁出現「轉圈圈」情況，網拍市集功能也無法使用。

據知，小紅書接收的IP多達上千個，詐防中心將逐一封鎖，若小紅書遲未改善，造成用戶使用不便的情況會隨時間逐步上升。

內政部政務次長馬士元批小紅書是「惡意平台」，將用戶個資傳到中國特定地點，且小紅書不僅在我國違法，國際上也不乏開罰案例。此外，該平台在台使用量一年內急速擴增上百萬用戶，現用戶已逾三百萬人，但小紅書在資安檢測的十五項指標，竟全數未合格。

因此我方依詐欺犯罪危害防制條例規定，對小紅書APP做出限制，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規並確保國人數位安全，再研議後續處置。

內政部指出，此次並非針對小紅書，而是政府持續把關涉詐危安的一環；陸委會發言人梁文傑也說，這是針對詐騙案、假訊息，不是針對哪一個國家的軟體。今年迄至上月，各部會對涉詐網站停止解析計四五〇九四組，其中九十五％來自境外。

