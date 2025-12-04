為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    標榜專營高檔金條買賣 聖石金業涉吸金 董事長500萬交保

    2025/12/04 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    聖石金業董事長邱嬿妤涉犯銀行法、詐欺等罪，北檢諭知五百萬元交保、限制出境出海，須配戴電子腳鐐防逃。（翻攝自聖石金業IG）

    聖石金業董事長邱嬿妤涉犯銀行法、詐欺等罪，北檢諭知五百萬元交保、限制出境出海，須配戴電子腳鐐防逃。（翻攝自聖石金業IG）

    在台灣北中南都設有旗艦店的聖石金業公司，標榜專營高檔黃金條買賣，卻被投資人檢舉其黃金投資方案，約滿後無法出金或取得黃金。檢警本月一日展開搜索約談行動，查扣市值逾二億元、重約五十公斤黃金，另查扣勞斯萊斯豪車等合計近十億元資產，認定董事長邱嬿妤涉犯銀行法、詐欺等罪，諭知五百萬元交保、限制出境出海，須配戴電子腳鐐防逃。

    主打優利黃金投資 事後保證買回

    檢警追查，聖石金業以九五折優惠推動黃金契約理財專案，宣稱獲利可達十二％，甚至投資百萬元以上打八八折，事後保證買回，辦案人員認為此舉必然賠本，不合常理，懷疑手法類同龐氏吸金騙局。

    查扣50公斤黃金等近10億元資產

    台北地檢署指揮刑事局等單位執行搜索，帶回邱女夫妻及幹部、業務等約卅人，除查扣黃金，還扣得法拉利F12、812超跑及勞斯萊斯wraith（魅影）名車，及現金、存款等。檢警緊急啟動沒收新制，以利將查扣之物用於償還被害人損失。

    偵辦人員調閱該公司帳務系統，認為依照契約，加上近期金價飆升，該公司根本難支付民眾投資的黃金。邱女則供稱，公司黃金有實體買賣，金流管控嚴謹，不可能違約，也未鼓吹「保證獲利」等語，如有不出金情形，應是不肖業務自行在外招搖撞騙，導致投資人誤信。

    除了邱女，檢方也諭知邱的丈夫蔡承翰五百萬元交保，集團執行長等數名幹部，各諭知卅萬到兩百萬元不等交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播