標榜專營高檔金條買賣 聖石金業涉吸金 董事長500萬交保

聖石金業董事長邱嬿妤涉犯銀行法、詐欺等罪，北檢諭知五百萬元交保、限制出境出海，須配戴電子腳鐐防逃。（翻攝自聖石金業IG）

在台灣北中南都設有旗艦店的聖石金業公司，標榜專營高檔黃金條買賣，卻被投資人檢舉其黃金投資方案，約滿後無法出金或取得黃金。檢警本月一日展開搜索約談行動，查扣市值逾二億元、重約五十公斤黃金，另查扣勞斯萊斯豪車等合計近十億元資產，認定董事長邱嬿妤涉犯銀行法、詐欺等罪，諭知五百萬元交保、限制出境出海，須配戴電子腳鐐防逃。

主打優利黃金投資 事後保證買回

檢警追查，聖石金業以九五折優惠推動黃金契約理財專案，宣稱獲利可達十二％，甚至投資百萬元以上打八八折，事後保證買回，辦案人員認為此舉必然賠本，不合常理，懷疑手法類同龐氏吸金騙局。

查扣50公斤黃金等近10億元資產

台北地檢署指揮刑事局等單位執行搜索，帶回邱女夫妻及幹部、業務等約卅人，除查扣黃金，還扣得法拉利F12、812超跑及勞斯萊斯wraith（魅影）名車，及現金、存款等。檢警緊急啟動沒收新制，以利將查扣之物用於償還被害人損失。

偵辦人員調閱該公司帳務系統，認為依照契約，加上近期金價飆升，該公司根本難支付民眾投資的黃金。邱女則供稱，公司黃金有實體買賣，金流管控嚴謹，不可能違約，也未鼓吹「保證獲利」等語，如有不出金情形，應是不肖業務自行在外招搖撞騙，導致投資人誤信。

除了邱女，檢方也諭知邱的丈夫蔡承翰五百萬元交保，集團執行長等數名幹部，各諭知卅萬到兩百萬元不等交保。

