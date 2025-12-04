自由日日Shoot》重金聘中國工程師打造加密程式 台黑幫客製App 暗通緬甸KK園區

台灣黑幫重金委請中國工程師客製化加密通訊App，以降低監控及取證風險。（路透檔案照）

台灣黑幫近年加速科技化，不僅金流與聯絡方式更隱密，也開始以客製化工具降低監控及取證風險。據了解，檢警偵辦重大組織犯罪時，曾在嫌犯手機發現市面未見的通訊程式，追查發現疑由中國技術人員打造；但棘手的是兩岸司法互助長期呈現單向，使難以溯源研發者，成為黑幫導入科技工具的最佳掩護。

黑幫科技化 金流與聯絡方式更隱密

據指出，竹聯、四海等黑幫曾重金委託中國工程師開發具加密傳輸、訊息自毀和權限控管等功能的封閉式App，目的降低遭監聽、外流或留存證據風險。幫派幹部以此類加密工具，與緬甸KK園區詐欺機房聯絡，並與中國地區綽號「禿哥」的犯罪集團協調毒品走私。

有別於黑幫過去慣用的Telegram、Signal等平台，該App未見於一般商店，採「側載」方式小範圍散布，其介面簡易、無註冊程序，也未設定雲端備份，呈現明顯「封閉式用途」。

「自建工具」 降低監控及取證風險

司法人員指出，這類客製化工具多運作在高風險領域，包括毒品運輸聯絡、假投資交易介面及詐欺金流中介等，顯示黑幫科技化已朝「自建工具」邁進。

熟悉黑幫生態者分析，以往組織仰賴海外加密平台，對伺服器和資料掌控有限；若改採委外或自建開發，不僅能依需求調整功能，還能強化後端控管。加上兩岸無明確法律限制，自然成為黑幫尋求合作與規避風險的誘因。

儘管調查局等單位具備數位鑑識與追查浮動IP能力，一旦牽涉跨境，線索往往止於中國，讓犯罪集團有恃無恐，也使客製化工具的開發者、伺服器與使用網絡更難溯源。

