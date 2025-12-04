為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒蟲狂嗑20包毒咖啡╱闖游泳池朝小兄妹、教練開槍卡彈

    2025/12/04 05:30 記者陳建志、許國楨／台中報導
    持槍闖游泳池開槍的陳姓男子，被警方制伏帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

    持槍闖游泳池開槍的陳姓男子，被警方制伏帶回警局偵辦。（記者陳建志翻攝）

    台中陳姓男子喝了毒咖啡包後，帶槍彈闖入西屯區一間游泳池學校，拿起手槍拉滑套，瞄準葉姓教練和六歲女童兩度扣扳機，所幸都未擊發，直到員警趕到將他制伏送辦，陳男辯稱喝了廿包毒咖啡包無法控制身體，檢察官依對未滿七歲之人犯殺人未遂等犯行起訴，昨移審台中地院，裁定羈押禁見三個月。

    陳男起訴後續押

    檢警調查，陳男（廿九歲）去年十一月從桃園邱姓友人住處，取得一支非制式手槍，及四十三顆子彈、毒咖啡包、愷他命等毒品，陳男今年十月八日至十日喝下數量不詳的毒品咖啡包後。

    十月十日當天下午六點多，攜帶手槍和廿六顆子彈，闖入西屯區一間游泳池學校，當時葉姓教練正在指導一對七歲和六歲兄妹游泳，陳男突然跳入水深僅八十公分的教學池裡，迅速逼近女童與教練，陳男在水中拉滑套、舉槍瞄準兩人並扣下扳機，葉第一時間將女童拉到身後，這才看到男童正憋氣朝陳男方向游去，嚇得立刻抓回他，一併護在身旁，就在生死一瞬間，所幸卡彈未擊發，槍身也掉進水裡，趁著這短暫空檔，葉二話不說，一手抓一名孩童爬上泳池逃跑。

    陳男接著又持槍朝女童揮舞，讓教練和這對兄妹驚嚇不已，接著再度拉動滑套瞄準三人，並第二次扣扳機，幸好仍未擊發並轉身上樓梯到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的轎車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。

    所幸警方獲報趕來將他制伏，當場查扣改造手槍一支和子彈廿六顆，並扣得毒品咖啡包五十八包、毒品咖啡包殘渣袋四包。陳男在檢方偵訊時辯稱自己當時喝了快要廿包的咖啡包，沒什麼意識，也沒辦法控制自己的身體，並說有將槍壓入水中，檢方調查後近日偵結。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    現場查扣陳男的非制式手槍和子彈。（記者陳建志翻攝）

    現場查扣陳男的非制式手槍和子彈。（記者陳建志翻攝）

    蔡姓民眾自小客車擋風玻璃，遭陳男持手槍敲破。（記者陳建志翻攝）

    蔡姓民眾自小客車擋風玻璃，遭陳男持手槍敲破。（記者陳建志翻攝）

