    首頁 > 社會

    南北連傳殺妻慘劇》竹北家暴翁打死妻聲押

    2025/12/04 05:30 記者廖雪茹、陳文嬋／綜合報導
    新竹縣竹北市驚傳家暴殺人案，新竹地檢署偵辦後向法院聲請羈押翁男。（資料照）

    新竹縣竹北市驚傳家暴殺人案，新竹地檢署偵辦後向法院聲請羈押翁男。（資料照）

    高雄男持剪刀刺死分居妻 躲在草叢被逮收押

    新竹縣與高雄市驚傳殺妻案！

    新竹縣竹北市科大一路某民宅八十二歲翁姓老翁昨天凌晨五點許打報案，稱自己打死老婆，警方趕往現場，翁妻倒臥房間已經失去生命徵象；檢警初步調查，翁男身心狀況不穩定，疑似與妻發生口角之後，徒手以及持按摩棍棒毆打妻子致死。

    翁男經新竹地檢署檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法、刑法家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

    另，高雄市四十三歲劉姓男子與五十歲妻子近來感情不睦，劉妻已搬回娘家居住，十一月二十九日返家拿東西，不料兩人爆發爭吵，劉男涉嫌持剪刀朝妻子身上猛刺至少六刀，造成妻子頸、腹等部位部失血過多，傷重倒地不起。

    小舅子上門赫見胞姊倒臥血泊中

    小舅子當晚聯繫不上胞姊，會同警方前往劉家查看，沒想到開門入內赫見胞姊倒臥血泊中，趕緊呼叫救護車將她送醫急救，仍傷重不治。

    劉男殺妻後揹著背包疑似準備落跑，見警方登門躲在草叢中，警方於劉家附近擴大搜索，聽聞附近草叢發出聲響，當場壓制逮獲劉男，身上起獲作案剪刀，將他帶回警局偵辦。

    據了解，劉男坦承殺妻，二人有感情與金錢糾紛，劉男犯案動機仍待查明，警訊後將他依殺人罪嫌移送法辦，橋頭地檢署向法院聲押劉男獲准，檢警今天將解剖複驗，以釐清真正死因，全案擴大偵辦中。

    熱門推播