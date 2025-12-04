自由日日Shoot》破解中製軟體犯罪 執法機關催生偵查小木馬

法界人士指出，若要有效反制此類高隱蔽性的自製加密程式，核心解方仍在於立法賦予檢警可經法官嚴格審查後使用的遠端存取工具；所謂遠端存取，俗稱「偵查小木馬」。（路透，本報合成）

若憂侵害隱私 可訂定與本案無關資料禁止使用條款

台灣黑幫委由中國工程師打造「客製化加密」通訊軟體來反偵查，這類軟體有自毀、無備份的封閉式程式設計，已使通訊保護法與現行監察制度形同虛設，重大犯罪偵辦與取證因此受阻。法界點出，問題不僅技術追不上，檢警也常因缺乏法律授權而無法著手，呼籲立法機關正視「偵查小木馬」等科技偵查工具入法的急迫需求。

法界人士指出，若要有效反制此類高隱蔽性的自製加密程式，核心解方仍在於立法賦予檢警可經法官嚴格審查後使用的遠端存取工具。遠端存取俗稱「偵查小木馬」，能在取得令狀後限定於本案、限定設備，進入嫌疑人手機內部蒐集資料、紀錄程式行為與回傳必要資訊，以防關鍵訊息自毀或被犯罪集團重置。

法界人士說，若擔憂侵害隱私權，立法可同步設置「與本案無關資料禁止使用條款」，以杜絕外溢蒐證、避免侵害隱私，並明確規定僅能用於重大犯罪、重大詐欺、跨境組織犯罪等案件，效法德國僅限重大犯罪案件方能使用小木馬程式的模式。

法務部二〇二〇年曾提出「科技偵查法」草案，內容涵蓋科技手段追蹤、遠端存取限制、數位證據即時保存等規範；但黨團質疑，一旦授權範圍過寬、監督機制不足，恐導致偵查手段被擴張使用，侵害人民隱私權，草案最終遭否決。

直至去年七月，僅有部分內容被納入刑事訴訟法第十一章「特殊強制處分」，授權使用GPS追蹤、M化車監控手機位置，以及在隱私空間外的科技監控手段，但尚未涵蓋遠端存取、自製App破解等更核心的偵查工具，仍致使第一線偵查人員面對新型態科技犯罪時，成為打擊科技化犯罪最薄弱的一環。

