早有人質疑 靠黃金吸金盤搞詐

北檢檢察官認定聖石金業公司董事長邱嬿妤（中）涉詐欺等罪，諭知五百萬元交保並配戴電子腳鐐。 （翻攝自聖石金業IG）

聖石金業公司經營投資黃金買賣，四年前就在網路上引起熱議，去年又有民眾質疑，該公司手法非常可議，宛如龐氏騙局搭配黃金吸金盤；還有網友憂心忡忡地詢問，有親友投資逾千萬元以上，有人把房產拿去抵押借錢投資，因為公司稱預購可賺利息，一年後就能拿到投資的實體黃金等。由現今檢警大動作偵辦的步伐來看，原本一些投資者的擔憂，恐已是惡夢成真。

有民眾翻出二〇二一年，網路上就在討論聖石金業的投資模式。有網友認為，該公司曾設在台北一〇一大樓，經常做公益，看起來經營多年應該沒有問題；另有網友看法不同，表示該公司雖稱買黃金投資，實質上買家根本沒有看到黃金，且需一年後贖回，模式與龐氏騙局相同；還有人說，也有詐團刻意在一〇一設點，混淆視聽，不代表安全。

去年又有網友在Dcard發文詢問，指父親的前同事到聖石金業上班，不時找他父親聊天，聊完之後，自己也被找去聽，他只知道該公司是黃金買賣公司，但感覺怪怪的，很怕被騙。

下方隨即出現他人留言，表示此與台灣曾出現過的「黃金吸金盤」模式相同，通常是以黃金買賣、投資、回租或黃金存摺等名義進行，實際就是典型龐氏騙局，是以後面投資人的資金，支付前面投資人的利潤，實質上並無穩健獲利來源；有網友附和說，澳豐基金詐騙也是領了十多年，結果就是詐騙。

此外，新北市某分局之前接獲銀行員通報，有聖石金業的業務員帶著民眾要領錢投資黃金，警方獲報趕來規勸投資者，分析告知恐遇到詐騙，並發布新聞，結果當時聖石金業理直氣壯地發出律師函喊告；對照如今遭究辦場景，十分諷刺。

