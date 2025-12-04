為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    依契約 需儲備至少百億元黃金／檢搜聖石 質疑金流有問題

    2025/12/04 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    北檢檢察官認定聖石金業公司董事長邱嬿妤（中）涉詐欺等罪，諭知五百萬元交保並配戴電子腳鐐。 （翻攝自聖石金業IG）

    北檢檢察官認定聖石金業公司董事長邱嬿妤（中）涉詐欺等罪，諭知五百萬元交保並配戴電子腳鐐。 （翻攝自聖石金業IG）

    檢警偵辦聖石金業公司疑涉吸金詐騙，查扣勞斯萊斯、法拉利等多輛名車，但投資人主要投資的黃金，共查扣約五十公斤左右，辦案人員認為，若依照該公司與眾多客戶簽訂的投資契約，理應儲備多於查扣數量數十倍、至少百億元以上的黃金儲量，但執行搜索、查扣資產時，扣掉超跑與查知的存款、現金，所查扣的黃金儲備量，與實際需求不成比例，顯示該集團的金流大有問題。

    偵辦人員追查，聖石金業公司推薦的投資黃金買賣方案，投資者極多，且不少客戶投資上千萬、甚至數千萬元，公司並稱一年後即可領回獲利；但從搜索查扣過程得知，該公司所有黃金實物僅近五十公斤；此外，近年黃金飆漲，目前價格仍持續攀升，倘若聖石金業公司沒有提早布局，依契約購入大量黃金儲備，後續要再補回數量，成本倍增，也會賠得極慘。依目前相關事證來看，被害人擔憂的情況確非空穴來風，該公司恐涉違法吸金。

    女董胞兄 違法交易黃金入獄

    據悉，原本聖石金業幕後實際負責人是邱薡宬，他因捲入非法黃金期貨交易案被判刑通緝，今年九月間落網，他去年已將公司緊急交由胞妹邱嬿妤接手。因主嫌發監服刑中，主要資產也被查扣，台北地檢署審慎評估後，決定諭知邱嬿妤五百萬元交保、限制出境出海，因未能排除她有逃亡可能，因此施予科技電子監控。

    聖石金業︰公司運作合規

    面對公司遭到搜索約談，多名高層人士遭究辦及重金交保，聖石金業透過公司網頁發聲明表示，該公司投資金條及黃金相關商品採公開透明程序，公司運作過程也均合規，外界若干指控為無稽之談，非公司真實經營狀況。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播