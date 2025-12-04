依契約 需儲備至少百億元黃金／檢搜聖石 質疑金流有問題

北檢檢察官認定聖石金業公司董事長邱嬿妤（中）涉詐欺等罪，諭知五百萬元交保並配戴電子腳鐐。 （翻攝自聖石金業IG）

檢警偵辦聖石金業公司疑涉吸金詐騙，查扣勞斯萊斯、法拉利等多輛名車，但投資人主要投資的黃金，共查扣約五十公斤左右，辦案人員認為，若依照該公司與眾多客戶簽訂的投資契約，理應儲備多於查扣數量數十倍、至少百億元以上的黃金儲量，但執行搜索、查扣資產時，扣掉超跑與查知的存款、現金，所查扣的黃金儲備量，與實際需求不成比例，顯示該集團的金流大有問題。

偵辦人員追查，聖石金業公司推薦的投資黃金買賣方案，投資者極多，且不少客戶投資上千萬、甚至數千萬元，公司並稱一年後即可領回獲利；但從搜索查扣過程得知，該公司所有黃金實物僅近五十公斤；此外，近年黃金飆漲，目前價格仍持續攀升，倘若聖石金業公司沒有提早布局，依契約購入大量黃金儲備，後續要再補回數量，成本倍增，也會賠得極慘。依目前相關事證來看，被害人擔憂的情況確非空穴來風，該公司恐涉違法吸金。

女董胞兄 違法交易黃金入獄

據悉，原本聖石金業幕後實際負責人是邱薡宬，他因捲入非法黃金期貨交易案被判刑通緝，今年九月間落網，他去年已將公司緊急交由胞妹邱嬿妤接手。因主嫌發監服刑中，主要資產也被查扣，台北地檢署審慎評估後，決定諭知邱嬿妤五百萬元交保、限制出境出海，因未能排除她有逃亡可能，因此施予科技電子監控。

聖石金業︰公司運作合規

面對公司遭到搜索約談，多名高層人士遭究辦及重金交保，聖石金業透過公司網頁發聲明表示，該公司投資金條及黃金相關商品採公開透明程序，公司運作過程也均合規，外界若干指控為無稽之談，非公司真實經營狀況。

