為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中油三接被檢舉浮報工程費逾百億／檢廉調11路搜索約談世曦前董座

    2025/12/03 05:30 記者王定傳／台北報導
    中油第三天然氣接收站。（資料照）

    中油第三天然氣接收站。（資料照）

    中油第三座液化天然氣接收站（三接）第二階段外推防波堤工程，被檢舉涉浮報工程經費逾百億元，台北地檢署為保全證據，昨指揮法務部廉政署、調查局北機站，兵分十一路搜索中油及負責工程設計、預算編列與招標文件製作的台灣世曦工程顧問公司等處，並約談民進黨前立委、世曦公司前董事長施義芳等十三人，全案朝違反貪污治罪條例、政府採購法等罪嫌偵辦。

    據了解，為穩定國內用氣成長需求並維護藻礁生態，行政院二〇二一年宣布「三接外推方案」，台灣中油據此規劃外廓防波堤新建工程等工程，並委託世曦公司進行設計與預算規劃，期間世曦公司曾向皇昌、宏華及東丕三家營造廠訪價。

    該工程二〇二二年四月辦理第一次公告招標，採最有利標決標，預算金額二五三億餘元，因投標廠商未達三家而流標；同年六月第二次招標，決標方式及預算金額同第一次招標，由皇昌營造及泛亞工程共同投標團隊以二五三億元得標。

    不過，檢方日前接獲匿名檢舉函，裡面附上錄音檔檢舉，有廠商透露收到中油高層明示預算可以往上加，甚至說出「中油不缺錢」，廠商因此將原本一百二十多億元的報價提高到兩百五十多億元而涉浮報工程費。

    檢察官收到檢舉後即指揮廉政署北調組、調查局北機站召開專案會議，蒐集事證後，為保全證據，昨搜索中油公司、世曦公司及相關人員住居所、辦公位置等共十一處，並約談施義芳、世曦公司高階主管張欽森、經理陳建中等三人，調查是否真有「明示拉高預算」一事及金流去向，全案朝建築或經辦公用工程浮報價額等罪嫌偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播