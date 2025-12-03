「創業天才」 涉侵占兩百萬虛幣 揍合夥人

量趨科技執行長陳泰元被控侵占公司款項。 （取自量趨科技臉書）

量趨科技公司執行長陳泰元，曾與藝人黃立成創立十七直播，被稱「創業天才」，卻因竄改公司帳戶密碼，將價值兩百萬多萬元虛幣轉移到自己冷錢包，被警方上門搜索、法辦。陳的同事指控，他近期頻頻出現脫序行為，三年前還以男廁「客滿」為由跑去上女廁，被發現後變本加厲，改要女同事陪他上去女廁，弄得女同事身心俱疲，近期也向北市府勞工局提出申訴。

陳的同事投訴說，陳八年前創立柯賓漢數位金融公司，聲名大噪，但不久就鬧出經營糾紛，最終停業；陳再與徐姓友人合夥，成立量趨科技，陳是股東也任執行長。陳雖是「創業天才」但生活混亂，每月開銷驚人，要員工拿信用卡供他刷用。

今年三月，陳看到某社會新聞，擔心自己遭人背叛，工作時無故毆打徐，還嗆聲恐嚇；隔天他又在辦公室咆哮，再次對徐拳打腳踢，公司大樓保全制止未果報警，他才安分。

陳疑因財務漏洞擴大，趁十月徐出國之際，竄改兩人共同持有帳戶、公司名下虛擬貨幣帳戶密碼，將虛幣轉移到冷錢包。他還找人到公司，搬走電腦、螢幕、文件、沙發椅，甚至拿走員工置物櫃的私人物品。

北市警方獲報，上月下旬到陳內湖住處搜索，他稱自己是股東，從公司搬走物品是要辦公、查帳，還說要同事拿信用卡給他刷，是因他有替公司墊付款項。但警方查扣他冷錢包資產，凍結相關帳戶來釐清他有無其餘侵占行為，並將他依竊盜、侵占、背信、妨害電腦使用等罪嫌送辦。

