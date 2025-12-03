開假單助「吊扣」牌照變「吊銷」／台中12警、17業者 貪污起訴

台中許姓等12名員警勾結代辦業者，開立假罰單助民眾牌照從「吊扣」變「吊銷」，台中地檢署今天依貪污、偽造文書將29人起訴。（資料照）

台中市許姓員警等十二人與廖姓等十七名代辦業者，明知民眾因超速達六十公里以上，要被吊扣牌照三至六個月，此期間將不能開車上路，員警卻配合業者開假罰單，讓一五四名車主牌照從「吊扣」變「吊銷」，可以驗車後重新領牌上路，圖利逾四千四百萬元，台中地檢署昨天依貪污、偽造文書罪嫌將廿九人起訴。

檢方表示，實務上「吊銷」處罰效果重於「吊扣」，不過因吊扣期間無法開車上路，如車主於吊扣期間因車輛未懸掛牌照行駛在道路，遭警方製單裁罰吊銷汽車牌照，因牌照已遭吊銷而無從吊扣，即可逕行驗車後重新申請牌照立即上路，廖姓等代辦業者發現此法規漏洞，以每件二萬元對外招攬代辦重新領牌業務。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，許姓等十二名員警，明知車主並無違規事項，竟配合代辦業者要求，開立不實的交通違規舉發單，使「吊扣」的汽車牌照遭「吊銷」，代辦業者進而持該不實舉發單繳納罰鍰，至監理站繳回原車牌辦理吊銷牌照手續，並立即換發新牌照，以此方式規避遭「吊扣」牌照而不得使用車輛的不利處分，總計使一五四名車主獲得提前使用車輛三至六個月的不法利益。

公路局台中區監理所表示，交通部已在二〇二三年六月，針對道路交通管理處罰條例六十六條進行修法，汽車牌照經吊銷或註銷者，須滿六個月，始得再行請領，杜絕此一不法漏洞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法