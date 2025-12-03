為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    半導體業父子3人製槍彈／法官︰構成治安威脅 重判

    2025/12/03 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹半導體業父子三人製槍彈，法官認為是治安重大危險均判刑。（資料照）

    新竹半導體業父子三人製槍彈，法官認為是治安重大危險均判刑。（資料照）

    從事半導體設備的新竹劉姓父子，對槍械彈藥甚感興趣，認為如存放大批槍械，遇到動亂時應能自保維護家人安全，從二〇二一年起大量改造槍彈，並試射改良測試殺傷力，新竹地院認為父子三人持槍對他人生命及社會治安構成重大潛在危險，依非法製槍罪重判八年六月不等徒刑還併科罰金。

    大量改造槍彈 稱為抗動亂自保

    法官調查，從事半導體設備維修的劉順財與半導體設備碩士工程師劉家煒父子，對於槍彈素來均甚感興趣，且認為若能自備具殺傷力槍枝、子彈藏放家中，於遇動亂時應能自保維護家人安全，二〇二一年起在住處內，由劉家煒透過網路訂購模型槍、未貫通之槍管、彈簧及彈匣等槍枝零件，由劉順財打磨製作並安裝撞針，再以電鑽貫通槍管，並使用鑽頭及膛線刀拉製膛線方式，製造具殺傷力改造手槍八支，以及已貫通槍管三支以供備用。

    劉家煒另透過網際網路訂購彈殼，或由劉順財及劉家煒前往實體模型槍店購買PAK空包彈及彈頭，劉順財則將所購得、原不具殺傷力之彈殼底部鑽孔，再將PAK空包彈之底火帽及適量火藥裝填至彈殼，最後加裝彈頭成為具殺傷力改造子彈共一五〇顆。另劉順財將槍交給也是半導體設備工程師的兒子劉家棋射擊，並由劉家煒錄下過程。

    劉順財判刑8年半

    法官審酌父子三人均無視法令，對於他人生命、身體及社會治安構成重大潛在危險，將劉順財依共同製造非制式手槍罪重判八年六月，併科罰金卅萬元。劉家煒有期徒刑四年，併科罰金廿萬元。劉家棋有期徒刑二年六月，併科罰金五萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播