毒農夫被抓 審理期還犯案／僱人種大麻 遠端遙控每日直播

楊男為躲避查緝，找來王男另闢大麻農場，現場利用高瓦照明燈照明。圖為示意圖。（資料照）

四十五歲男子楊博顯在台中種植大麻遭逮捕，他在台中地方法院審理期間，又聘僱王姓男子在彰化縣成立新的大麻農場，還透過「每日直播」觀察大麻生長狀況，並以「遠端遙控」指導王男栽培，彰化檢警共查獲大麻八十四株、大麻菸草淨重六八六公克，還有植物燈等整套設備，大麻估計黑市價逾一一〇〇萬元，彰化地院依製造二級毒品罪判處楊男六年、王男五年二月徒刑。

楊男判6年、王男5年2月

判決書指出，楊男曾於前年四月在台中市住所栽種大麻，製成二級毒品乾燥大麻花，去年二月被台中地檢署起訴。楊男的毒品案目前仍由台中地院審理中，他卻一邊跑法院，一邊另起爐灶，且避免再次遭查獲，僱用四十三歲低收入的王男，在王男的彰化租屋處另設大麻農場。

請繼續往下閱讀...

雙方約定種植的大麻成品全歸楊男所有，楊男則按月支付王男三萬元報酬，並負擔每月一萬六〇〇〇元的房屋租金，去年五、六月間，楊男透過綽號「阿南」男子取得三顆大麻種子，並從蝦皮網站購得高瓦照明燈（植物燈）等栽培設備。

栽種大麻初期，楊男親自操刀並傳授王男技術，之後交給王男獨立種植，王男每日回報大麻生長狀況，並直播讓楊男遠端觀察大麻生長狀況，楊男當起「雲端農夫」，每日遠端指揮王男澆水、施肥與調整配土、分株繁殖、調整光照、檢視土壤酸鹼度等，短短半年培育出逾八十株大麻。

去年十二月廿六日，彰化地檢署指揮調查官搜索彰化大麻農場與楊男的台中市住處，拘提二人並查扣八十四株大麻植株、六八六公克乾燥大麻花與種植工具，以乾燥大麻或大麻花每公克約二千元估計，這批大麻植株烘乾後重量可能超過五．七公斤，換算黑市價約一一四五萬元。

彰化地院認為楊、王兩人都觸犯「毒品危害防制條例」的製造第二級毒品罪，且楊男於前案審理中再犯本案，顯示他悔意不足，依法應加重其刑，判處六年徒刑，王男則判刑五年二月，王男犯罪所得廿七萬餘元沒收，全案可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

