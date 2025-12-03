跨國毒梟郵寄藝術燈座藏毒闖關／台越寮聯手緝毒 攔截黑市價2億海洛因

跨國毒梟，利用藝術燈座藏毒，警方共 查扣黑市價2億、近20公斤的雙獅牌海洛因 磚52塊。 （記者邱俊福、蔡清華翻攝）

隱身越南、寮國的跨國毒梟，利用樹脂藝術燈座底座夾藏海洛因磚毒品方式，自越南河內空運快捷包裹走私入境，刑事警察局國際科上月初透過「以貨追人」方式，逮捕入境領貨的一對泰籍情侶，並循線逮捕包裹收件人泰籍女移工等三人，共查扣黑市價二億、近廿公斤的雙獅牌海洛因磚五十二塊，移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後將該對泰國情侶檔聲押獲准，並持續擴大追查其他共犯。

警逮3泰籍嫌犯送辦

警方說，該包裹為十月底空運來台的一批樹脂藝術燈座，分裝成七箱，經逐件清查，共查獲包裹內有十三組藝術燈，海洛因磚夾藏於燈底座，每組底座可容納四塊，共有五十二塊，總重十九點八七五公斤，收件人則是同一名高雄市的泰籍女移工。

該批包裹先寄送到高雄市岡山一家超商，收件人未出面領取，隨後寄件人變更收件地址到台中市太平區一家汽車旅館，又無人出面領取，退回大平區的貨運站。

上月三日，一對泰國情侶檔入境桃園機場後，立即搭車直奔貨運站領貨，埋伏警方一舉逮人；警方之後控制該對情侶檔持續監控，結果一台不知情的白牌計程車司機依指示向該對情侶檔取貨後，因毒梟一直變換送貨地址，讓該司機連續兩天於大台中地區繞行，最後毒梟突然失聯，警方只能收網。事後，警方再逮捕收件人的泰國女移工。

越、寮警方逮3嫌 查扣海洛因107公斤

檢警專案小組運用延宕策略，試圖逼使台灣端人員現身領貨，但始終未見台籍人員接應。不過，刑事局國際科與越南、寮國警方情資交換合作，越南、寮國警方在越南寄貨端也成功逮捕三名犯嫌、查扣海洛因一〇七公斤，共同瓦解跨國運輸毒品鏈。

第13波安居緝毒查獲毒品407公斤

此外，高檢署昨在法務部調查局舉行「一一四年第十三波安居緝毒暨重大毒品案件」記者會，高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，今年十月七日至十月廿六日執行第十三波安居緝毒專案，全面打擊大麻、愷他命及依托咪酯等新興毒品，共查獲嫌犯一九六九人，扣得各級毒品四〇七點四公斤，破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共七十四處，成果豐碩。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

行政院長卓榮泰（中）2日出席「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會，視察檢警聯手跨境瓦解運毒集團，成功攔截大批海洛因磚案成果。 （記者廖振輝攝）

