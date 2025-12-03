為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    送拾荒婦價值32元電鍋 清潔隊員涉貪 判刑3月緩刑2年

    2025/12/03 05:30 記者劉詠韻、王定傳／台北報導
    台北市黃姓清潔隊員將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，士林地院昨宣判處3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。圖為清潔隊垃圾車示意圖。（資料照）

    台北市黃姓清潔隊員將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，士林地院昨宣判處3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。圖為清潔隊垃圾車示意圖。（資料照）

    台北市黃姓清潔隊員服務近卅四年，因將價值約卅二元的大同回收電鍋轉贈拾荒老婦遭起訴，黃男受訪時表示，當下僅想將仍可使用的電鍋送給拾荒老婦，好讓她能煮飯過日子，「但沒想到會弄得這麼嚴重」。士林地院昨宣判，審酌黃男雖涉犯貪污罪，但因其自首、全數繳回、行為輕微及價值甚低，符合減刑條件，因此判刑三月、緩刑二年，褫奪公權一年，全案可上訴。

    法官：因自首、行為輕微等 符合減刑

    北投區清潔隊去年接獲內部通報，發現黃姓隊員於七月廿六日傍晚，從資源回收車取走電鍋。黃男坦承取走，並澄清是轉送予拾荒老婦，隊上遂依規定簽報政風單位，檢方依法起訴。

    法官認定，黃男於資源回收站，擅拿回收車上電鍋，載回住處確認可使用，隔天再轉贈他人，已具備「意圖為自己不法所有」之犯意。判決亦提及，黃男行為輕微，未造成重大損害，但因其身為公務員，仍須給予一定刑事制裁，故依「侵占職務上持有之非公用私有財物」論罪。

    法務部研議 減輕或免除小額貪污刑責

    本案亦引發社會質疑，黃男行為本出於善意，且涉案物僅卅二元，卻被依貪污重罪追訴。法務部昨對此表示，已提出貪污治罪條例修正草案，針對小額貪污案件未來得減輕或免除刑責，符合要件者刑期可減至三分之二，法院亦可視個案情節免除刑罰。該修正草案去年五月卅一日已陳報行政院審查，並邀集相關機關召開會議，後續將配合推動修法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播