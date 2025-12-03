送拾荒婦價值32元電鍋 清潔隊員涉貪 判刑3月緩刑2年

台北市黃姓清潔隊員將工作時清運到的電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例被起訴，士林地院昨宣判處3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。圖為清潔隊垃圾車示意圖。（資料照）

台北市黃姓清潔隊員服務近卅四年，因將價值約卅二元的大同回收電鍋轉贈拾荒老婦遭起訴，黃男受訪時表示，當下僅想將仍可使用的電鍋送給拾荒老婦，好讓她能煮飯過日子，「但沒想到會弄得這麼嚴重」。士林地院昨宣判，審酌黃男雖涉犯貪污罪，但因其自首、全數繳回、行為輕微及價值甚低，符合減刑條件，因此判刑三月、緩刑二年，褫奪公權一年，全案可上訴。

法官：因自首、行為輕微等 符合減刑

北投區清潔隊去年接獲內部通報，發現黃姓隊員於七月廿六日傍晚，從資源回收車取走電鍋。黃男坦承取走，並澄清是轉送予拾荒老婦，隊上遂依規定簽報政風單位，檢方依法起訴。

法官認定，黃男於資源回收站，擅拿回收車上電鍋，載回住處確認可使用，隔天再轉贈他人，已具備「意圖為自己不法所有」之犯意。判決亦提及，黃男行為輕微，未造成重大損害，但因其身為公務員，仍須給予一定刑事制裁，故依「侵占職務上持有之非公用私有財物」論罪。

法務部研議 減輕或免除小額貪污刑責

本案亦引發社會質疑，黃男行為本出於善意，且涉案物僅卅二元，卻被依貪污重罪追訴。法務部昨對此表示，已提出貪污治罪條例修正草案，針對小額貪污案件未來得減輕或免除刑責，符合要件者刑期可減至三分之二，法院亦可視個案情節免除刑罰。該修正草案去年五月卅一日已陳報行政院審查，並邀集相關機關召開會議，後續將配合推動修法。

