「無國界女醫」詐377萬 婦當車手判2年半

70歲戴姓女子當車手，南投地院判處戴女2年6月有期徒刑，併科罰金35萬元。（資料照）

南投縣七十歲戴姓婦人充當詐團車手，佯裝貨運人員，前後六次送包裹給陷入網路感情詐騙的李姓男子，請他代「無國界女醫師」收包裹，並代繳費用共三七七萬元，李男為此還借貸二百萬元，戴女當車手共分到一萬八千多元，近日被南投地院依洗錢罪判刑二年六個月，併科罰金三十五萬元。

現年七十歲、有大學畢業學歷的戴姓女子，加入詐騙集團當車手，二〇二三年六月五日至同年八月五日期間，由暱稱「李紅」女子，以通訊軟體聯絡李姓男子，李女假扮無國界醫師，請李男代她收受裝有美金的包裹，戴女假裝是貨運公司送貨人員，到李男家中送國際包裹，要李男繳交費用，才能代為收受高價包裹。李男信以為真，先後六次交付新台幣共三七六萬餘元給戴女。戴女收到錢後，到高雄市某處將收取詐欺贓款轉交「李紅」，製造金流斷點。

李姓男子遭感情詐騙數月，直到告知「李紅」沒有錢再幫忙收包裹，對方即不再聯繫，李男終於夢醒報案。

戴女被多個地檢署通緝，今年八月下旬才到案，至今羈押中，南投地院法官審酌戴女當車手，收取十萬元可分得其中五百元，合計收了一萬八千多元，造成李姓被害人高達三七六萬餘元的財產上損害，更背負二百萬元債務，以洗錢罪判處戴女二年六個月有期徒刑，併科罰金三十五萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

