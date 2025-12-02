母女為上億家產夥人重擊姑姑判刑／「華爾街女神」母親 又涉偽造本票1.2億

「華爾街女神」陳莉婷。 （資料照）

害姑姑財產差點被查封

自稱靠投資美股賺到上億元身家的「華爾街女神」陳莉婷與其母胡青青，為了爭奪上億元家產，夥同友人用鐵鎚重擊陳姓姑姑頭部，一、二審法院依殺人未遂罪，判兩人各八年徒刑，撿回一命的陳女另發現遭胡女冒簽一‧二億元本票，害她財產差點被查封，台北地檢署昨依涉犯偽造有價證券罪起訴胡青青。

母胡青青 依偽造有價證券罪起訴

陳莉婷在臉書自稱「Great老師」，是台大地質系和化工系雙主修畢業的高材生，並聲稱從交易台股起家，金融海嘯後轉戰美股，靠著放空、槓桿操作、外匯及期貨等投資手法，十年從十萬元資本賺到上億身家，曾在華爾街一週內賺五十萬美金，被稱為「華爾街女神」。

陳莉婷稱投資美股賺到上億

不過，二〇二二年間，陳涉騙走姑姑的身分證，並將她名下房產設定抵押給某公司，再冒名提款；陳及母新胡女後來因不滿小姑提告，竟於二〇二三年找來共犯趁小姑返家搭電梯時，從後方用鐵鎚襲擊後腦，再將其強拉到逃生梯間，猛烈敲擊頭部，被害者嚇得尖叫呼救，驚動鄰居報警，眾人才停手。

一審台北地院依殺人未遂罪重判胡、陳各八年徒刑，另依傷害罪判陳一年一月、胡一年徒刑；高等法院維持原判決，傷害罪已經判刑確定，殺人未遂罪部分，上訴最高法院後發回更審。

檢方另查出，兩人涉二〇二二年間調包小姑身分證，由陳莉婷假冒養女，拿偽造印章申辦印鑑證明，多次冒用小姑身分盜用銀行數百萬元、抵押房產借貸，去年才被依偽造有價證券等罪起訴；被害者懷疑不只這件，到司法院法學資料檢索系統查詢，果然又發現二〇二三年間，胡假冒她的名義偽造一張面額一‧二億本票而提告。

