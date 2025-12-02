為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夜店大亨遭砍 凶手携械投案

    2025/12/02 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    現場搜出大批刀械棍棒。 （記者姚岳宏翻攝）

    現場搜出大批刀械棍棒。 （記者姚岳宏翻攝）

    林男自稱夏天倫前員工 連共犯姓名都不知

    有「夜店大亨」之稱的四十七歲男子夏天倫，前天傍晚遭至少兩名男子以辣椒水及利、鈍器襲擊，其中林姓男子半小時後前往派出所投案，交出刀械、棍棒、辣椒水，據悉，廿七歲林男自稱是夏的前員工，不滿夏的言行才會動手教訓他，但說詞避重就輕，警方還在釐清共犯身分、背後教唆等相關案情。

    警方調查，林男等人前天下午三時許即在夏天倫的台北市內湖區住處外埋伏，一路尾隨到民生東路三段停車場，在車內等了約兩小時，等到夏天倫與黃姓女友從健身房下來停車場，才動手攻擊，造成夏天倫左手臂被割傷，手、眼部瘀腫，同行黃女眼部腫脹，動手林男把開來的車留在現場，兩人分頭逃逸。

    事發半個鐘頭後，林男主動到派出所投案，警方帶他回停車場，在涉案車內起獲刀械、棍棒、辣椒水等證物。林男拒絕夜間訊問，昨上午找來律師陪同製作筆錄，據悉，林自稱是夏的前員工，對夏的言行不滿，才與另個朋友共同教訓他，但又說不清楚共犯身分，連姓名都不知；警方研判為預謀犯案，正釐清犯案動機。

    夏男送醫治療，當晚在IG限時動態曬出坐在醫院病床照片表示：「沒有影射任何人是幕後主使」，但強調只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

    夏天倫是台灣酒店業傳奇人物「夏董」夏承榮長子，與弟弟夏天浩在北市東區開設多家夜店，兄弟倆被業界稱為「夜店王」，夏天倫與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈二〇二一年離婚，當時夏指黃廉盈偷兩女兒紅包，要當時仍掛夫姓的「夏黃廉盈」拿掉夫姓，夏天倫日前曾開記者會澄清與前妻訴訟糾紛始末，前天即傳出遭人設伏攻擊。

    警方將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中）移 送北檢複訊。 （記者王定傳攝）

    警方將涉嫌打傷夏天倫的林姓男子（圖中）移 送北檢複訊。 （記者王定傳攝）

