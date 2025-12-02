大罷免連署站前催油門燒胎／賓士男挑釁 判拘45天

徐男駕駛賓士車（紅圈處）於今年五月在苗栗市日新街停等紅燈時猛催油門「燒胎」，引發大量煙霧；嚇壞一旁罷團連署店家志工。（記者彭健禮翻攝）

公民團體「苗栗國罷免立委連線」於推動罷免苗栗縣籍藍營立委期間，獲苗栗市日新街一店家響應，提供作為罷免連署站點；今年五月間，卻發生一輛賓士車於店門前猛催油門「燒胎」情事，罷團質疑是挑釁與威脅。苗栗警方追查駕駛四十三歲徐姓男子到案，他稱「測試車輛性能」；苗栗地方法院審理，認他犯妨害公眾往來安全罪，處拘役四十五日。

徐男觸犯妨害公眾往來安全罪

大罷免行動今年於全國如火如荼展開，「苗栗國罷免立委連線」推動苗栗第一選區無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍罷免案。但五月九日上午九點廿二分許，位於苗栗市日新街的罷免連署據點店家前，上演一輛賓士車在街頭猛催油門「燒胎」（駕駛在汽車靜止狀態下讓輪胎空轉磨擦路面）情事，嚇壞店家志工，罷團於網路發文質疑是對罷免行動的挑釁與威脅。

請繼續往下閱讀...

苗栗警方透過監視器影像以車追人

苗栗警分局網路巡邏發現此情，報請苗栗地檢署指揮偵辦，透過監視器影像以車追人，將賓士車駕駛徐男追查到案；徐男聲稱，欲測試車輛性能，於停等紅燈臨時才起意「燒胎」。檢方將他依妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

法官認為徐男在道路「燒胎」之駕駛行為，對往來車輛及用路人造成可能發生車禍及傷亡之危險，罔顧公眾交通往來安全，犯妨害公眾往來安全罪，判處拘役四十五日，如易科罰金，以一千元折算一日。全案可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法